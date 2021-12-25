Розовый дым на титано-магниевом комбинате в Усть-Каменогорске был следствием очистки труб

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 ДЕКАБРЯ - Розовый дым на титаномагниевом комбинате в Усть-Каменогорске был следствием того, что в цехах проводились работы по очистке четырех труб подачи хлорсодержащих реагентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации издания YK-news.kz , в департаменте экологии ВКО сообщили, что источником залпового выброса дыма розового цвета, встревожившего устькаменогорцев 21 декабря, стал технологический процесс очистки хлораторной.

Мы получили по этому красному дыму официальное пояснение от предприятия. Есть там второй цех, хлораторная. В ней проводились работы по очистке четырех труб подачи хлорсодержащих реагентов. Очистка производится подачей водяного пара... То есть чистили одновременно четыре трубы, это и стало причиной большого объема этого выделения. Хотя, по словам предприятия, там был небольшой объем. Но как мы все видим на видеозаписи, окраска была высокая. Соответственно, все эти моменты мы будем выяснять в ходе проверки. Сейчас идут проверочные мероприятия. И по их результатам мы дадим официальную пресс-конференцию", - сообщил руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев.

Глава департамента также отметил, что экологи фактически не имеют возможности своевременно попадать на территорию промышленных предприятий, поскольку их допуск туда затрудняется большим количеством условий, отнимающих много времени.

21 декабря по факту появления красного дыма на производственной площадке Усть-Каменогорского титаномагниевого комбината мы попасть на проверку не смогли. У нас заняло время регистрация проверки. И согласно их регламенту работы, они после 17 часов закрываются. Рабочих на месте нет, персонал, который нам необходим, отсутствует. И эта причина является постоянной. И это тот коррупционный риск, который является объектом критики общественности: вы своевременно не выезжаете, не выявляете. Соответственно, вы что-то скрываете!", - заявил Алиев.

Главный эколог области высказал мнение, что в подобных случаях представители соответствующих государственных органов должны допускаться без регистрации и подготовительных мероприятий, без бюрократических процедур, которые не позволяют оперативно оценить возникающие ситуации, сообщает источник.

По его мнению, необходимо создавать оперативную группу, состоящую из представителей промбезопасности, технического отдела ДЧС и экологов. Она должна допускаться на промышленные предприятия в полном составе и работать без помех. Соблюдение технологического регламента производства - прерогатива департамента промбезопасности. Задачей спасателей является принятие мер по гражданской безопасности. Департамент экологии оценивает совокупный вред, нанесённый промышленным инцидентом.

Разрозненность действий этих органов без единой рабочей группы создает ту ситуацию, которая позволяет предприятиям избежать своевременных проверочных мероприятий, в ходе которых могли бы прояснить ситуацию, которая произошла на производстве", - заключил Алиев.







