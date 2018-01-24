С автодорог Акмолинской области за сутки эвакуировали 125 человек

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С автодорог Акмолинской области за сутки эвакуировали 125 человек23.01.2018
Происшествия  19:35

Кокшетау. 23 января. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки на автомобильных дорогах республиканского и областного значения в Акмолинской области эвакуировано 125 человек, в том числе семеро детей, передает Kazakhstan Today.

Вчера в Акмолинской области было объявлено штормовое предупреждение, в связи с этим силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям области были переведены на усиленный вариант несения службы.

Аварийно-спасательные работы проводились в Буландынском, Коргалжинском, Зерендинском и Шортандинском районах.

В частности, ночью в Шортандинском районе, на 54-м километре автодороги Астана - Петропавловск из неисправного пассажирского автобуса марки BENHOK, следовавшего по маршруту Петропавловск - Сарыагаш, был эвакуирован 41 пассажир. Все они направлены в пункт обогрева - общежитие Агротехнического колледжа №5 в селе Бозайгыр.

В Буландынском районе, на 198-м километре трассы Астана - Петропавловск, в 500 метрах от города Макинска, из неисправного пассажирского автобуса марки Zетrа, следовавшего по маршруту Мерке - Тюмень, были эвакуировано 57 человек (граждане Республики Таджикистан). Все они направлены в Макинск, в пункт обогрева - школу №5.

В Зерендинском районе из технически неисправной машины "Газель" в село Еленовка эвакуировано 3 человека.

В Коргалжынском районе из снежного заноса вызволены 3 легковых автомашин. Эвакуировано 7 человек, которые размещены у родственников селе Коргалжын.

В Целиноградском районе, на автодороге Алматы - Екатеринбург, произвели буксировку неисправного микроавтобуса марки "Санёнг-Истана" в село Семеновка. Были эвакуированы и размещены 15 человек, из них пятеро детей. Они размещены в СШ №11 села Семёновка. Жертв и пострадавших нет.
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