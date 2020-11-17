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С Иссыкского озера эвакуировали 50 туристов

16.11.2020 5860
С Иссыкского озера эвакуировали 50 туристов
ДЧС Алматинской области
Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - Спасатели Алматинской области эвакуировали 50 туристов с Иссыкского озера, передает Kazakhstan Today.
 
По информации ДЧС Алматинской области, 15 ноября на дороге к озеру Иссык занесло один из пассажирских автобусов, который заблокировал движение остальных автобусов с туристами. 
 

Оперативно принятыми мерами 50 иностранных и местных туристов под сопровождением спасателей спустились в пешем порядке до экологического поста Иссыкского лесного хозяйства, часть из них находились в занесенном автобусе, остальные возвращались с озера", - сообщает пресс-служба ведомства.

 
Туристов благополучно эвакуировали, разбив на три группы и закрепив за каждой группой по офицеру с радиостанциями.
 
Отмечается, что у экопоста туристов ждали автобусы, подготовленные акиматом Енбекшиказахского района, которые доставили их до автовокзала Есика.
 
Выяснилось, что застрявший автобус эксплуатировался на летних шинах. В течение нескольких часов он был отбуксирован.
 
В целях безопасности въезд на озеро Иссык временно закрыт.
 

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