С начала года в Казахстане утонули 34 ребенка

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - В Казахстане с начала года утонули 34 ребенка. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сыздыков Бауыржан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несмотря на предпринимаемые меры, с начала года зафиксировано 34 случая гибели детей, в не установленных для купания местах, по причине оставление детей без присмотра. Данные факты зарегистрированы в Туркестанской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областях и Нур-Султане", - сообщает пресс-служба МЧС РК.

При этом отмечается, что шестерых детей удалось спасти.

Кроме того, проинформировал глава комитета, с начала года в результате пожара в огне погибло 17 детей (2020 год - 12), получили травмы - 17 (2020 год - 10). От отравления угарным газом погибло 5 детей (2020 год - 7), получили отравление 84 ребенка (2020 год -52).

Спикер подчеркнул, что одной из причин гибели детей является беспечность родителей, которые оставляют детей без присмотра, нахождение в состоянии сна, неправильные действия при возникновении пожара.

В целях обеспечения пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях в соответствии с критериями оценки степени риска с апреля начаты проверки в области пожарной безопасности и продолжатся до конца июня. В настоящее время территориальными подразделениями МЧС проверено по особому порядку в области пожарной безопасности 25 лагерей. По результатам проверок выявлено 171 нарушение требований пожарной безопасности, первым руководителям выданы предписания об устранении нарушений, а также должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности", - добавили в МЧС.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства