Атырау. 6 сентября. Kazakhstan Today - С помощью вертолета тушат загорание камыша в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

Вертолет АО "Казавиаспас" оборудованный водно-сливным устройством (5 тонн), который сегодня утром вылетел из города Шымкента, приступил к тушению загорания камыша в Атырауской области.

Как сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК, в Атырауской области произошло загорание камыша по побережью Каспийского моря, в 30-40 километрах от Атырау. Горение происходит отдельными очагами.

Тушение загорания осложнено болотистой местностью наряду с относительно высоким уровнем растительности, в связи с чем прохождение спецтехники порой невозможно.

Площадь пожара устанавливается, угрозы населенным пунктам нет.

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