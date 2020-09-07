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С помощью вертолета тушат загорание камыша в Атырауской области

06.09.2020, 10:14 7696
С помощью вертолета тушат загорание камыша в Атырауской области
Атырау. 6 сентября. Kazakhstan Today - С помощью вертолета тушат загорание камыша в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.
 
Вертолет АО "Казавиаспас" оборудованный водно-сливным устройством (5 тонн), который сегодня утром вылетел из города Шымкента, приступил к тушению загорания камыша в Атырауской области.
 
Как сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК, в Атырауской области произошло загорание камыша по побережью Каспийского моря, в 30-40 километрах от Атырау. Горение происходит отдельными очагами.
 
Тушение загорания осложнено болотистой местностью наряду с относительно высоким уровнем растительности, в связи с чем прохождение спецтехники порой невозможно.
 
Площадь пожара устанавливается, угрозы населенным пунктам нет.
 

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