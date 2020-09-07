С помощью вертолета тушат загорание камыша в Атырауской области

Вертолет АО "Казавиаспас" оборудованный водно-сливным устройством (5 тонн), который сегодня утром вылетел из города Шымкента, приступил к тушению загорания камыша в Атырауской области.
Как сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК, в Атырауской области произошло загорание камыша по побережью Каспийского моря, в 30-40 километрах от Атырау. Горение происходит отдельными очагами.
Тушение загорания осложнено болотистой местностью наряду с относительно высоким уровнем растительности, в связи с чем прохождение спецтехники порой невозможно.
Площадь пожара устанавливается, угрозы населенным пунктам нет.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства