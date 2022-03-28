Самолет Air Astana вернулся в аэропорт Нур-Султана из-за потери герметичности

Сегодня в 07.43 утра произошел возврат в аэропорт вылета города Нур-Султана воздушного судна А 321 авиакомпании "Эйр Астана", следовавшего по маршруту Нур-Султан - Алматы, по технической причине - потеря герметичности. Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту Нур-Султана в 08.32 утра", - проинформировали в комитете.
На борту находились 158 пассажиров и членов экипажа. По данному факту будет проведено расследование управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК.