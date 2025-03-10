Самолет авиакомпании Air Astana вернулся в аэропорт Актау
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Актау. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Актау в Алматы, вернулся в аэропорт, сообщили в пресс-службе Air Astana.
Летели в Алматы. Обычный рейс, обычный день… Пока через 20 минут после вылета не отказал один двигатель. В салоне начало отключаться электричество, раздался страшный гул и появился запах гари. Стюардессы заметно нервничали, бегали туда-сюда, но люди сидели тихо, просто смотрели друг на друга и не понимали, что происходит. И вот голос командира: "У нас отказал двигатель, возвращаемся в Актау". Самолет резко пошел вниз, начало потряхивать. 700 метров… Скорость и высота падали, а аэропорт все еще не был виден. И вдруг хруст… Кто-то молился, кто-то просто сидел, пытаясь не думать о худшем. Когда мы наконец коснулись земли, в салоне раздались слезы и облегчение. Спасибо пилотам за профессионализм, а судьбе - за еще один шанс жить жизнь", - сообщили пассажиры в инстаграм-паблике "kris_p_brothers".
В пресс-службе авиакомпании Air Astana прокомментировали инцидент.
8 марта 2025 года рейс KC 868, выполнявший перелет из Актау в Алматы, вернулся в аэропорт вылета. Экипаж отреагировал на техническое предупреждение о низком уровне масла в двигателе № 1, отключив двигатель в соответствии со стандартными процедурами. Самолет благополучно приземлился в Актау. Пассажиры были вывезены на резервном самолете", - добавили в Air Astana.
Напомним, в конце февраля в самолете Астана - Актау загорелся рюкзак пассажира. Воздушное судно вернулось в пункт вылета.