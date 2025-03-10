09.03.2025, 14:12 51416

Самолет авиакомпании Air Astana вернулся в аэропорт Актау

Самолет благополучно приземлился
Самолет авиакомпании Air Astana вернулся в аэропорт Актау
Фото: Depositphotos
Актау. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Актау в Алматы, вернулся в аэропорт, сообщили в пресс-службе Air Astana.

Летели в Алматы. Обычный рейс, обычный день… Пока через 20 минут после вылета не отказал один двигатель. В салоне начало отключаться электричество, раздался страшный гул и появился запах гари. Стюардессы заметно нервничали, бегали туда-сюда, но люди сидели тихо, просто смотрели друг на друга и не понимали, что происходит. И вот голос командира: "У нас отказал двигатель, возвращаемся в Актау". Самолет резко пошел вниз, начало потряхивать. 700 метров… Скорость и высота падали, а аэропорт все еще не был виден. И вдруг хруст… Кто-то молился, кто-то просто сидел, пытаясь не думать о худшем. Когда мы наконец коснулись земли, в салоне раздались слезы и облегчение. Спасибо пилотам за профессионализм, а судьбе - за еще один шанс жить жизнь", - сообщили пассажиры в инстаграм-паблике "kris_p_brothers".


В пресс-службе авиакомпании Air Astana прокомментировали инцидент.

8 марта 2025 года рейс KC 868, выполнявший перелет из Актау в Алматы, вернулся в аэропорт вылета. Экипаж отреагировал на техническое предупреждение о низком уровне масла в двигателе № 1, отключив двигатель в соответствии со стандартными процедурами. Самолет благополучно приземлился в Актау. Пассажиры были вывезены на резервном самолете", - добавили в Air Astana.


Напомним, в конце февраля в самолете Астана - Актау загорелся рюкзак пассажира. Воздушное судно вернулось в пункт вылета.
 
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Теги:АэропортСамолетвозвращениеAir Astana

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10.03.2025, 19:01 1201

Лавина сошла на горнолыжном курорте в Алматинской области

Жертв, пострадавших и разрушений нет
Конаев. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 10 марта в 15:50 на территории горнолыжного курорта СОК "Акбулак", на высоте 2664 м, зафиксирован самопроизвольный сход лавины объемом 300 м³. Лавина сошла в лог, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

Жертв, пострадавших и разрушений нет.

На место происшествия выезжали 5 специалистов и 3 единицы техники от ГУ "Казселезащита", ДЧС Алматинской области и администрации курорта.

Ситуация находится под контролем. Специалисты продолжают мониторинг снежного покрова в районе курорта", - сообщили в ДЧС.


Ранее стало известно, что лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке.
 
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Теги:лавинаСходкурорт
10.03.2025, 16:44 6461

Утечка газа на Тенгизском месторождении: два сотрудника получили отравление сероводородом

Также стало известно о трех пострадавших при аварии на месторождении "Западная Прорва"
Утечка газа на Тенгизском месторождении: два сотрудника получили отравление сероводородом
Фото: Depositphotos
Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Два сотрудника Тенгизского месторождения получили отравление сероводородом и попали в больницу, сообщает Нефтегазовый совет Казахстана.

Инцидент произошел 8 марта на 5-й нитке газопровода.

Из-за утечки газа с содержанием сероводорода из фланцевого соединения сепаратора отравление получили 2 сотрудника подрядной компании ТШО, которые были доставлены в клинику для обследования, а затем транспортированы в больницу в Атырау.

В связи с угрозой безопасности персонал был эвакуирован", - сообщает источник.

После устранения утечки и проверки состояния оборудования персонал вернулся на рабочие места. Начат обратный пуск установки.

Также стало известно о трех пострадавших при аварии на месторождении "Западная Прорва".

Вчера вечером с места аварии в клинику ТШО привезли трех работников, двое из которых получили различные травмы и после получения медицинской помощи были транспортированы в ЦРБ г. Кульсары", - говорится в информации.


По информации сопровождающих, прибывших вместе с работниками, травмы были получены во время выполнения ремонтных работ на территории скважины № 437 месторождения "Западная Прорва". Предположительно, их откинуло взрывной волной.

Напомним, 7 марта на скважине в Атырауской области произошел пожар из-за выброса газа. Возгорание долго не удавалось потушить, высота факела составляла 20 метров.
 
10.03.2025, 14:15 11276

Лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке   Дополнено

Информация о жертвах и пострадавших не поступала
Лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке
Фото: freepik.com
Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лыжники подрезали склон горы и спровоцировали сход снежной лавины на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы, сообщили в ДЧС города.

По данным ГУ "Казселезащита", 10 марта в лавиносбросах №№ 26В, 26Г произошел сход снежной лавины.

В ДЧС рассказали, что во время внетрассового катания три лыжника подрезали склон и тем самым спровоцировали сход лавины объемом около 3500 кубометров.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

В ведомстве напомнили, что 7 марта ДЧС оповещал граждан, заинтересованные органы и горнолыжный курорт "Шымбулак" посредством СМС-рассылки о лавинной опасности в горах.

Дополнено 10.03.2025, 15.40

Очевидцы опубликовали видео сошедшей на Шымбулаке лавины. На кадрах видно, что стоявшим поблизости людям и лыжникам, которые катались внизу, едва удалось спастись.

 

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