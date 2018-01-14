Самолет рейсом Алматы - Стамбул совершил незапланированную посадку в Атырау

Атырау. 13 января. Kazakhstan Today - Самолет компании "Эйр Астана", выполнявший рейс Алматы - Стамбул, совершил незапланированную посадку в Атырау, передает Kazakhstan Today.

12 января, в 20.35, в международном аэропорту Атырау совершил непредвиденную посадку самолёт "Эрбас А320" авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс №КС911 Алматы - Стамбул, пишет "Ак Жайык"

Как сообщили в ДЧС Атырауской области, воздушное судно с 86 пассажирами на борту вылетело из Алматы в 18.22. Во время полета в кабине экипажа сработала сигнализация о том, что повысилась температура в салоне.

В аэропорту Атырау авиалайнер был обработан специальным раствором от обледенения. После этого в 22.00 воздушное судно продолжило полет.

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