Самолет, вылетевший из Москвы в Нур-Султан, вернули в аэропорт вылета

Фото: Lada.kz

АКТАУ. 27 ИЮЛЯ - По словам горожан, в ночь с 24 на 25 июля со стороны АО "КазАзот" донесся сильный грохот, похожий на взрыв, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы АО "КазАзот", на предприятии произошло частичное обрушение кровли крыши здания цеха производства сложных минеральных удобрений (ПСМУ), сообщает " Лада ".

Инцидент произошел 24 июля в 05.20. Аномальная температура в течение последних двух недель, сильный дождь, а также гроза с сильными порывами ветра в день инцидента привели к частичному обрушению кровли здания. Технологическое оборудование не пострадало. Место обследовано аварийно-спасательной службой ТОО "Жалын "Орт сондіруші".

В АО "КазАзот" заверили, что опасная зона ограждена. Доступ персоналу закрыт. Угрозы для жизни и здоровья персонала предприятия и населения нет.