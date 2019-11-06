Сбившей стоящих на остановке людей 67-летней жительнице Талдыкоргана вынесен приговор

Талдыкорган. 5 ноября. Kazakhstan Today - Талдыкорганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении пенсионерки, которая насмерть сбила двух человек, стоящих на остановке, передает Kazakhstan Today.

"Приговором суда К. была признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК и ей было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет. В соответствии со статьей 63 УК назначенное наказание К. считать условным с установлением пробационного контроля на весь срок", - сообщили в суде.

При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, ее пожилой возраст, инвалидность, положительную характеристику по месту жительства, добровольное возмещение материального ущерба, совершение впервые преступления по неосторожности. Также потерпевшие не просили назначить наказание, связанное с лишением свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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