Талдыкорган. 6 марта. Kazakhstan Today - 67-летняя жительница Талдыкоргана на автомобиле Infiniti сбила стоящих на остановке людей, погибли два человека, передает Kazakhstan Today.

"Досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 5 марта на 252 километра автодороги Алматы - Оскемен (при въезде в Талдыкорган) взято на особый контроль руководством полиции Алматинской области. В дорожной аварии, в которой водитель автомашины Infiniti FX35 допустил наезд на остановку с людьми, пострадали три человека, двое из которых погибли на месте происшествия, третий, 14-летняя девочка, госпитализирован. Установлено, что иномаркой управляла 67-летняя жительница Талдыкоргана, которая в настоящее время также с различными травмами находится в больнице", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Уголовное производство возбуждено согласно части 4 статьи 345 УК РК. По факту назначены необходимые экспертизы, автомашина помещена на специализированную стоянку. Досудебное расследование находится в производстве областного Управления дознания, в ходе которого будут установлены все обстоятельства ДТП.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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