Сбивший ребенка в Южной Корее гражданин Казахстана скрывается в третьей стране - МИД

Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ДТП с участием казахстанца, произошедшее в Южной Корее, передает Kazakhstan Today.

МИД знает о произошедшем инциденте в Республике Корея. По известным на данный момент сведениям, гражданин Казахстана действительно совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия, оставив жертву на дороге", - сообщил порталу Kazpravda.kz официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

В МИДе считают, что сейчас казахстанец скрывается на территории третьей страны.

Его местоположение мы не знаем. По линии правоохранительных органов в настоящий момент ведется его поиск. В случае его задержания вопрос будет решаться в рамках правового поля. При выяснении новых обстоятельств этого дела мы сообщим информацию дополнительно", - сказал Смадияров.

Как сообщалось ранее, находившийся в Южной Корее казахстанец сбил ребенка и покинул страну . У мальчика диагностировали кровоизлияние в мозг и множественные переломы черепа. Сейчас ребенок находится в отделении интенсивной терапии без сознания.

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