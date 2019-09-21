Казахстанский автолюбитель сбил 7-летнего ребенка в Южной Корее

Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - Находившийся в Южной Корее казахстанец сбил ребенка и покинул страну, передает Kazakhstan Today.

Это произошло в городе Чханвон, наезд произошел на 7-летнего ребенка, пишет Kazpravda.kz со ссылкой на Kukmin Ilbo.

Отец ребенка, 34-летний Джанг Хендок, рассказал, что 20-летний казахстанец улетел на следующее утро после аварии. У мальчика диагностировали кровоизлияние в мозг и множественные переломы черепа. Сейчас ребенок находится в отделении интенсивной терапии без сознания.

Также известно, что полиция обнаружила автомобиль в парке Ноксан, который находится в нескольких километрах от места происшествия.

Полиция заверила отца, что сделает все возможное, чтобы арестовать подозреваемого.

Издание напомнило, что с 2012 года Южная Корея и Казахстан заключили договор о выдаче преступников.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства