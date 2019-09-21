Казахстанский автолюбитель сбил 7-летнего ребенка в Южной Корее

Это произошло в городе Чханвон, наезд произошел на 7-летнего ребенка, пишет Kazpravda.kz со ссылкой на Kukmin Ilbo.
Отец ребенка, 34-летний Джанг Хендок, рассказал, что 20-летний казахстанец улетел на следующее утро после аварии. У мальчика диагностировали кровоизлияние в мозг и множественные переломы черепа. Сейчас ребенок находится в отделении интенсивной терапии без сознания.
Также известно, что полиция обнаружила автомобиль в парке Ноксан, который находится в нескольких километрах от места происшествия.
Полиция заверила отца, что сделает все возможное, чтобы арестовать подозреваемого.
Издание напомнило, что с 2012 года Южная Корея и Казахстан заключили договор о выдаче преступников.
Как сообщалось в июле, в аэропорту Сеула казахстанец сбежал от сотрудников иммиграционной службы через вентиляционную шахту здания. Таким образом он пытался предотвратить собственную депортацию из Южной Кореи.
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