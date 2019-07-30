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Казахстанец пытался избежать депортации из Южной Кореи, сбежав от местных чиновников через вентиляционную шахту аэропорта

29.07.2019, 13:37 10396
Сеул. 29 июля. Kazakhstan Today - Казахстанец пытался избежать депортации из Южной Кореи, сбежав от сотрудников иммиграционной службы через вентиляционную шахту здания аэропорта в Сеуле, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в отделении иммиграционной службы аэропорта, 34-летний россиянин, 26-летний узбекистанец и 25-летний гражданин Казахстана попытались въехать на территорию Республики Корея, но их не пустили в страну. По мнению корейских чиновников, трое под видом туристов хотели проникнуть в Корею, чтобы нелегально трудоустроиться. В результате было принято решение отправить их обратно на родину, пишет "Российская газета".
 
Задержанных отправили в специальное помещение, которое предусмотрено для депортируемых в комплексе второго терминала Инчхонского международного аэропорта. Находясь в одной комнате, троица перезнакомилась и решила нелегально пробраться на территорию Южной Кореи, сбежав из аэропорта.
 
Они ушли в туалет, там вскрыли крышу, взломали перегородку, а затем по вентиляционным шахтам и техническим переходам стали уходить в другое крыло здания аэропорта. В итоге охрана хватилась бежавших и организовала поиски. Всех троих задержала служба безопасности аэропорта, у которой возникли подозрения по поводу внезапно появившихся возле информационной стойки иностранцев. 
 
Беглецы смогли дойти до противоположного крыла аэропорта, где и были задержаны. Их в итоге передали сотрудникам иммиграционной службы, которые вернули их в изолятор для депортируемых.
 
Как сообщалось ранее, поток уезжающих из Казахстана вырос в три раза. Одним из основных направлений трудовой миграции, помимо России, является Южная Корея. "В 2016 году 3 тыс. нелегалов, в 2017 году 7 тыс. нелегалов. В октябре прошлого года 11,5 тыс. нелегалов. Это говорил МИД", - рассказал политолог, член Общественного совета Алматы Марат Шибутов в ходе экспертного обсуждения "Эмиграция из РК: отток человеческого капитала", проведенного в Алматы в феврале 2019 года.
 
В октябре 2018 года по инициативе правительства Республики Корея гражданам Казахстана и другим иностранцам-нелегалам дали возможность без санкций вернуться на Родину. По данным МИД РК, при задержании нелегального иммигранта штраф составляет до 20 млн корейских вон (около 6,5 млн тенге) с дальнейшей депортацией и запретом на въезд сроком до 10 лет. 
 

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