Нелегально находящимся в Корее казахстанцам дали возможность без санкций вернуться на Родину

Астана. 15 октября. Kazakhstan Today - Гражданам Казахстана, которые находятся в Республике Корея нелегально, дали возможность без санкций вернуться на Родину. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.





Правительство Республики Корея объявило о введении с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года режима "зеленый коридор" для иностранных граждан, нелегального находящихся в стране. Лица, которые в данный момент находятся в Корее свыше 30 дней без соответствующей визы или разрешения на работу, имеют возможность в течение ближайших шести месяцев беспрепятственно вернуться на родину. К ним не будут применяться штрафные санкции и устанавливаться запрет на последующий въезд", - проинформировал Смадияров.





По его словам, после добровольного выезда из Кореи граждане РК могут получить визы в посольстве в Астане или консульстве в Алматы, по которым они смогут беспрепятственно вернуться в Корею на законных основаниях. Для добровольного выезда из Южной Кореи необходимо в указанный период явиться в представительства миграционной службы в международных аэропортах с прямым билетом в Казахстан, действующим паспортом или свидетельством на возвращение.





В то же время представитель МИДа отметил, что с начала октября иммиграционные власти Кореи совместно с полицией начали усиленные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Задержанные во время этих рейдов не смогут воспользоваться "зеленым коридором" с добровольным выездом из страны. Напротив, к ним будут применяться меры как к нарушителям закона: штраф до 20 млн корейских вон (около 6,5 млн тенге) с дальнейшей депортацией и запретом на въезд сроком до 10 лет.





В этой связи в МИД РК призывают граждан Казахстана, нелегально находящихся на территории Кореи, воспользоваться возможностью добровольно выехать на родину.





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