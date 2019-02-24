Из Казахстана поток уезжающих граждан вырос в 3 раза

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Из Казахстана поток уезжающих граждан вырос в три раза, об этом стало известно в ходе экспертного обсуждения "Эмиграция из РК: отток человеческого капитала", проведенного в Алматы аналитической группой "Кипр", передаёт Kazakhstan Today.



"С 2012 года, количество казахстанцев, которые уезжают работать в страны Евразийского союза, выросло в три раза - с 34 тыс. до 114 тыс. человек. В основном - это 99% - едут в Россию", - рассказал политолог, член Общественного совета города Алматы Марат Шибутов.



По его информации, трудовая миграция подтверждается переводами людей.



"С 2012 года - в два раза больше, по сравнению с 2017 годом, 142 млн долларов. А если посчитать, на сколько курс снизился, - это огромные деньги и люди это шлют. Это составляет примерно 40% из того, что присылают нам вообще в целом. Существует второе направление трудовой миграции, это Южная Корея. В 2016 году 3 тыс. нелегалов, в 2017 году 7 тыс. нелегалов. В октябре прошлого года 11,5 тыс. нелегалов. Это говорил МИД", - добавил Шибутов.



По данным главного научного сотрудника КИСИ при президенте РК Ирины Чёрных, факторы, выталкивающие молодых профессионалов из Казахстана, которые носят политический характер, - это коррупция, отсутствие чувства безопасности, неуверенность в будущем, бюрократия; экономические факторы - нестабильная социально-экономическая ситуация, низкий уровень заработной платы.



"Ухудшение социально экономической ситуации в стране - большинство экспертов сказали, что это самый основной выталкивающий фактор для казахстанских профессионалов. Далее психологический дискомфорт, определяемый языковым вопросом. Вот здесь были оценки такие, что русский язык сдаёт свои позиции, что сокращается русскоязычное пространство. Это фактор, который вызывает дискомфорт у определённой части молодых профессионалов, которые могут владеть и иностранными языками, но тем не менее не очень хорошо говорят на государственном языке. В качестве психологического дискомфорта определялись такие факторы, как страх перед сменой власти... не знают, как изменится политика в целом в стране. Так же, еще один психологический фактор - потеря Казахстаном отчётливого горизонта будущего. То есть перспективы Казахстана - в чем они? - и по мнению экспертов, этот фактор является одним из важных для молодых профессионалов. Активная политика ряда соседних стран по привлечению трудовых мигрантов, и в первую очередь речь о Российской Федерации, по образовательным программам, которые сегодня Россия реализует на территории центральной Азии, по вымыванию молодых абитуриентов... Также назывался фактор слабости казахстанского гражданства. В принципе, это тоже значимый фактор, на него указывали и наши молодые профессионалы. Если мы будем сравнивать силу казахстанского гражданства с силой российского гражданства, то мы серьезно уступаем по разным индексам и оценкам", - рассказала И. Чёрных.



В ходе обсуждения эксперты обменялись мнениями и идеями решения данной проблемы, в частности, о некоторых рассказал в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today политолог, член Общественного совета города Алматы Марат Шибутов.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства