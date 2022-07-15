Сель сошел на дорогу в Жетысуской области

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ТАЛДЫКОРГАН. 13 ИЮЛЯ - В Жетысуской области Казахстана в результате сошедшего селя было временно перекрыто движение на автодороге республиканского значения Аксай - Шонжи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
12 июля 2022 года в 17-19 часов в Уйгурском районе Жетысуской области в результате выпадения осадков в виде дождя на 12-м километре автодороги республиканского значения Аксай - Шонжи произошло выпадение глинистой каменной массы. На данном участке автодороги проезд осуществлялся по одной полосе, общий объем глинистой каменной массы предварительно составил 10 кубометров. Также на 18-м и 19-м километре этой автодороги через дорожное полотно прошел паводок, на 18-м километре частично смыто дорожное полотно", - сообщили в пресс-службе ДЧС области.
На опасных участках были установлены полицейские посты и установлены предупреждающие знаки. Проведены ремонтно-восстановительные работы. Жертв и пострадавших нет.