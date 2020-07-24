Сельчане заявили о вспышке бешенства в Восточном Казахстане

Усть-Каменогорск. 23 июля. Kazakhstan Today - Жители сел Восточного Казахстана встревожены вспышкой бешенства, передает Kazakhstan Today.

О массовом падеже люди оповестили ветеринарные службы и района, и области. Первый случай был 30 мая, и якобы лабораторно подтверждено бешенство. Однако по другим случаям до сих пор ответа нет, хотя анализы были взяты, утверждают сельчане, сообщает "Первый канал Евразия"





В акимате сельского округа подтвердили, что факты заражения есть. В четырех случаях уже получено заключение от ветеринарных служб, в остальных ждут окончательного заключения экспертизы.

После первого заключения мы провели ряд мероприятий, было провакцинировано 836 голов, которые предположительно могли контактировать с этим скотом. По истечении двухнедельного срока дополнительно был проколот этот же гурт на предмет пастереллеза. Этот гурт не находится в селе Привольное, то есть этот скот, который находится там, он изолирован, в село его не пригоняют", - пояснил аким Багратионовского сельского округа Айдар Чурбанов.





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