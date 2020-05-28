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В Павлодарской области выросло число случаев заражения бешенством

27.05.2020, 08:56 7966
Павлодар. 27 мая. Kazakhstan Today - Волки и лисы, появлявшиеся этой зимой в селах Павлодарской области, стали причиной регистрации бешенства у животных, передает Kazakhstan Today.
 
В Павлодарской области сохраняется сложная эпизоотическая ситуация с особо опасным заболеванием - бешенством. Этой зимой из-за большого количества снега и недоступности пищи в села стали приходить волки. Хищники наведывались в село Шарбакты, район Аккулы, Аксу и Баянаульский район, пишет портал Павлодар-онлайн
 
Так, если за аналогичный период прошлого года в области было пять подозрений на бешенство у животных, два из которых подтвердились, то с начала 2020 года зарегистрировано 36 подозрений. У девяти животных заболевание подтвердилось. Случаи зарегистрированы в Баянаульском районе, Аккулы и в Павлодаре. 
 

В очагах выявили 154 контактных лица, подвергшихся опасности заражения, все они были привиты. На высоком уровне остается количество обращений людей по-поводу укусов и оцарапывания животными. За первый квартал обратилось 466 человек, все были привиты", - рассказала замруководителя ДККБТУ Сауле Байказакова.

 
Аким Баянаульского района, где выявили шесть случаев бешенства в двух сельских округах, отметил, что, благодаря вакцинации, удалось избежать случаев заражения бешенством людей. Болезнь сюда принесли лисы и корсаки, которые прибегали в села зимой. Во всех озвученных санврачами случаях будет разбираться замакима области Асаин Байханов. 
 
Кроме того, актуальным остается вопрос заболеваемости людей лептоспирозом. За последние три года эта болезнь регистрируется только в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях. В прошлом году в Павлодарской области было 19 случаев, в этом году - один. Подъем заболевания приходится на летне-осенний период. В этом году возобновлена вакцинация животных против лептоспироза. 
 
По-прежнему среди населения регистрируются случаи заболевания бруцеллезом. За последние пять лет от 14 до 27 случаев в год. В этом году уже два заболевших - в районах Теренколь и Аккулы. 
 
Глава региона Абылкаир Скаков поручил на местах контролировать численность диких и бродячих животных, а также организовать своевременную иммунопрофилактику от опасных заболеваний. 
 

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