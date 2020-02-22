Семь человек пострадали в ДТП в Кокшетау из-за выехавшего на встречную полосу водителя

Кокшетау. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Кокшетау в результате ДТП на объездной дороге пострадали семь человек, передает Kazakhstan Today.

20 февраля, около 18.40, на 4-м километре объездной дороги Кокшетау, 42-летний водитель автомашины Daewoo Nexia, житель Туркестанской области, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной Nissan Primera под управлением 51-летнего жителя Зерендинского района, он двигался по своей полосе движения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

В результате ДТП в областную больницу были доставлены семь человек: оба водителя и пять пассажиров. Всем была оказана медицинская помощь. Оба водители были трезвые.

В отношении жителя Туркестанской области составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей и повреждение транспортных средств). Ему грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев.

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