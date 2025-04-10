Семь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Косшы  

Фото: МЧС РК

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Кокшетау. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области пять населенных пунктов Астраханского района оказались отрезаны от сообщения из-за паводков, - В Акмолинской области пять населенных пунктов Астраханского района оказались отрезаны от сообщения из-за паводков, сообщает Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.





На данный момент от сообщения отрезаны пять населенных пунктов Астраханского района - это села Старый Колутон, Ягодное, Новый Колутон, Енбек и Караколь. Уровень реки Калкутан идет на спад, наблюдается снижение, обстановка стабильная", - заверили в ведомстве.





Подчеркивается, что сотрудниками оперативно-спасательного отряда круглосуточно ведется дежурство.





Подвозится питьевая вода, на случай отключения электричества подвезены электрогенераторы в необходимом количестве", - добавил в МЧС.





Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за паводков от мира отрезаны более 20 населенных пунктов.





В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.





В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.





Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.





Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.