Двухлетняя девочка погибла под колесами автомобиля во дворе дома в городе Косшы

Фото: Акимат области Абай

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Семей. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар полностью ликвидирован на территории ГЛПР "Семей орманы", сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.





По данным ведомства, по состоянию на 17.10 5 апреля пожар был полностью ликвидирован. Все работы по предотвращению распространения огня завершены.





В тушении пожара задействованы 419 человек и 140 единиц техники.





Напомним, днем 4 апреля в селе Коянбай Бескарагайского района произошло возгорание сухой травы. Порывистый ветер до 26 метров в секунду способствовал быстрому распространению огня - степной пожар частично перешел в лесной массив Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы" Министерства экологии и природных ресурсов РК.



