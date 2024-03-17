Опрос КТ: Казахстанцы выступают за ограничение скорости для автотранспорта во дворах жилых домов

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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов опроса информационного агентства Kazakhstan Today проголосовало за ограничение скоростного режима для автотранспорта во дворах жилых домов, передает корреспондент агентства.





По итогам опроса на сайте информационного агентства Kazakhstan Today "В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домов?" 70% участников опроса ответили: "Ограничения необходимо ввести как можно скорее"; 9% выбрали ответ: "В РК водителям вообще не нужны никакие ограничения скорости и ПДД"; 19% считают, что нужно запретить въезд машин на территорию дворов; 2% выбрали ответ: "Мне все равно".





Опрос проводился в связи случаями ДТП, которые происходят во дворах жилых домов, в результате жутких аварий люди получают серьезные травмы или погибают. Между тем действующие ПДД Казахстана разрешают движение транспорта в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/час.





Придомовая территория, где зачастую располагаются детские площадки и которая по определению должна быть безопасной, нередко оказывается местом происшествий. К примеру, несколько лет назад в Павлодаре водитель сбил подростка во дворе дома, а в Астане автомобилист во время парковки наехал на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Безответственные водители подвергают опасности не только детей, но и взрослых. В частности, в прошлом году пьяная астанчанка насмерть сбила женщину и наехала на три машины во дворе жилого комплекса.





Кроме того, в результате точечной застройки и произвола строительных компаний в планировке территорий во многих дворах практически отсутствует придомовая территория. Количество жильцов в десятки раз превышает возможности территории для размещения автотранспорта. К тому же это затрудняет проезд скорой помощи.





Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе.





Месяц назад информационное агентство Kazakhstan Today направило запрос в Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан с просьбой уточнить, планируется ли внесение изменений в ПДД, связанных со снижением скоростного режима в жилых зонах и на придомовых территориях, однако ответа не последовало.





Согласно статье 18-1 закона "О СМИ", ответ на запрос представляется в течение семи рабочих дней со дня его поступления в форме и на языке поступившего запроса, если иное не указано в самом запросе.