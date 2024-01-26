Проблема видна невооруженным взглядом - президент о транспортной ситуации в Алматы

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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в ситуационный центр города Алматы высказался о транспортной ситуации в мегаполисе, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в ситуационный центр города Алматы высказался о транспортной ситуации в мегаполисе, сообщает Акорда.





Надо обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Это видно невооруженным взглядом. Очень актуальная проблема. Здесь искусственный интеллект должен сыграть свою роль. И, конечно же, безопасность. Безопасность должна быть на первом месте", - сказал лидер Казахстана.





Затем президент заслушал доклад по развитию транспортной системы мегаполиса.





Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация по исполнению его поручений о полном переходе общественного транспорта на газ и электротягу после 2025 года. Как сообщили в акимате, в течение предстоящих двух лет должен быть обновлен весь коммунальный автопарк общественного транспорта. Впервые за 11 лет начато обновление троллейбусного парка.





Фото: Акорда





Отмечается, что в городе растут объемы дорожного строительства. Если в 2023 году в Алматы построено 25 км новых дорог на 70 улицах, то в этом году планируется 70 км на 136 улицах. Также намечается увеличить протяженность дорог, охваченных средним ремонтом, с 200 км в 2023 году до 250 км в 2024 году.





Также в рамках реализации поручения президента по обеспечению транспортной связанности города с Алматинской агломерацией ведется строительство транспортных развязок и осуществляется пробивка радиальных дорог в направлении границ города. До конца этого года предполагается ввести развязку на пересечении улиц Саина и Монке би, а также на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова.





Фото: Акорда





Главе государства было доложено, что принято системное решение сформировать устойчивый транспортный каркас, основу которого составит скоростной общественный транспорт. Создание новых линий BRT, LRT и метро позволит перейти к эффективной модели городской мобильности, отвечающей требованиям современного мегаполиса. В рамках этой работы планируется открыть новую станцию метро "Калкаман" и начать строительство третьей очереди метрополитена до рынка "Барлык", а также приступить к реализации проектов по развитию метро в северном и восточном направлениях. Также намечен запуск первой линии LRT, которая пройдет по улице Толе би и соединит запад и восток Алматы.





Фото: Акорда





Заслушав доклад, Касым-Жомарт Токаев поддержал проекты по развитию транспортной системы города. По его словам, их реализация будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Алматы и обеспечит повышение качества жизни горожан. В связи с этим глава государства призвал ускорить подготовку соответствующих документов и приступить к реализации проектов.





Дополнено 25.01.2024, 17.30





Программа рабочей поездки главы государства в Алматы продолжилась посещением восстановленного здания городского акимата, сообщает Акорда.









Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в ходе реконструкции были применены современные материалы и технологии, которые сделали здание акимата значительно более энергоэффективным. Учитывая историческую значимость здания, было принято решение сохранить его исторический архитектурный облик. Восстановлена мраморная отделка фасадов, внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде.





В настоящее время полностью завершены 3 павильона, в которых с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города.





Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.



