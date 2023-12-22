21.12.2023, 13:28 33426
Расширение Кульджинского тракта и ввод BRT - Досаев рассказал о дорожных проектах в Алматы на 2024 год
Рассказать друзьям
Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 6 полос на Кульджинке и две новые развязки построят в Алматы в 2024 году, сообщил на брифинге аким мегаполиса Ерболат Досаев.
По словам главы мегаполиса, в 2024 году планируется расширить до шести полос Кульджинский тракт, также будут завершены пробивка улицы Саина и проспекта Абая до границ города и 2 развязки на Сейфуллина - Жансугурова и Саина - Монке би.
Для стимулирования использования общественного транспорта в 2024 году будет начато строительство 3 транспортно-пересадочных узлов при въезде в Алматы со стороны северной, западной и восточной частей города. Также в следующем году будет построено и введено BRT по проспекту Райымбека от улицы Ахрименко до улицы Пушкина протяженностью 9 км, в 2025 году с улицы Ахрименко между улицами Абая будет построено еще 8 км", - сообщил Досаев.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Напомним, этим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
новости по теме
22.12.2023, 18:59 476
На 30% выросло количество POS-терминалов у предпринимателей и в банках
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский рынок платежных карточек продолжает демонстрировать динамику роста. За 10 месяцев 2023 года держателями платежных карточек казахстанских банков проведено 9,5 млрд операций на сумму 132,8 трлн тенге. Из них безналичным способом совершено 9,3 млрд операций на сумму 114,1 трлн тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
Наиболее востребованным способом совершения безналичных операций у населения является интернет и мобильный банкинг. За 10 месяцев 2023 года доля онлайн-операций в общей структуре безналичных операций составила 77,0% по количеству и 88,1% по объему. Каждый день казахстанцами посредством цифрового банкинга проводится более 23,5 млн операций на сумму более 330,7 млрд тенге.
По данным на 1 ноября 2023 года общее количество использованных платежных карточек составило 37,8 млн единиц. За 10 месяцев 2023 года с использованием каждой активной платежной карточки проведено более 260 безналичных операций в среднем на сумму 3,2 млн тенге.
Существенно расширилась инфраструктура для оплаты товаров и услуг. Количество торговых предприятий, принимающих к оплате платежные карточки, выросло до 762,7 тыс. предприятий.
За 10 месяцев через каждого предпринимателя в среднем проведено 5,2 тыс. платежей за товары и услуги на сумму 55,8 млн тенге. Каждый десятый казахстанский предприниматель принимает оплату посредством интернет-эквайринга.
Количество POS-терминалов у предпринимателей и в банках составило 983,4 тысяч единиц. Наблюдается рост на 31,3%. За 10 месяцев 2023 года через каждый POS-терминал проведено в среднем 2,2 тыс. операций на сумму 15,0 млн тенге.
22.12.2023, 18:10 891
В Алматы завершили строительство автоматической газораспределительной станции для ТЭЦ-3
Фото: QazaqGaz
Рассказать друзьям
Алматы. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы завершили строительство автоматической газораспределительной станции для теплоэлектроцентрали-3, сообщили в пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".
Производительность АГРС-3 составляет 150 тысяч кубических метров в час, давление на входе - 5,4 Мпа, давление на выходе - 1,2 Мпа", - проинформировали в компании.
Сообщается, что АГРС-3 предназначена для обеспечения природным газом ТЭЦ-3 в целях улучшения экологии города Алматы.
Реализация проекта улучшит качество жизни людей в Алматы за счет снижения загрязнения воздуха в городе и окрестностях, а также покроет растущее энергопотребление", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что алматинская ТЭЦ-2 перейдет на газ в 2026 году.
22.12.2023, 16:44 3221
Премьер-министр РК обсудил с послом Катара вопросы расширения двустороннего сотрудничества
Стороны планируют совместно реализовать ряд проектов в агропромышленном комплексе
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с послом Государства Катар в Казахстане Абдулазизом бен Султаном Аль-Румейхи, сообщила пресс-служба правительства.
Как отметил глава правительства, Катар является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в арабском мире. 30 лет назад были установлены дипломатические отношения. А в последние годы наблюдается последовательное развитие двусторонних отношений, чему способствовали активные контакты лидеров двух стран.
Алихан Смаилов напомнил, что в октябре в Дохе было успешно проведено 6-ое заседание Казахстанско-катарской совместной комиссии высокого уровня. Также был организован бизнес-форум с участием более 150 предпринимателей двух стран.
Данные мероприятия придают значительный импульс расширению наших торгово-экономических связей. Надо сказать, что в прошлом году объем катарских инвестиций в нашу экономику вырос в 3 раза. И за 10 месяцев объем товарооборота вырос также почти в 3 раза. Тем не менее, ясно, что есть еще потенциал для наращивания торгового и инвестиционного сотрудничества. Мы заинтересованы в расширении возможностей, которые у нас имеются. Отрадно отметить, что в настоящее время наметились перспективы по совместной реализации ряда проектов в агропромышленном комплексе", - сказал премьер-министр.
В частности, речь идет о строительстве завода по переработке зерна в Акмолинской области. Ориентировочная стоимость проекта - $200 млн. В данный момент прорабатывается его концепция и условия партнерства.
В Казахстане есть необходимые условия для того, чтобы развивать бизнес. Мы со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку", - заверил Алихан Смаилов.
Посол подчеркнул большой интерес Катара в развитии двусторонних отношений, реализации бизнес-проектов и укреплении инвестиционного сотрудничества.
22.12.2023, 15:44 5266
Казахстан оказался на первом месте в рейтинге по доступности природного газа для населения
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2023 года в рейтинге стран Европы по доступности газа для населения на первом месте расположился Казахстан.
В РК зафиксированы самые низкие тарифы на газ: 62,3 доллара США за 1000 кубометров - это лучший показатель среди 30 государств, сообщает finprom.kz с ссылкой на riarating.ru.
На втором месте оказалась Россия: 96,5 долларов США. Замыкает топ-3 лидирующих стран Беларусь: 112,3 долларов США за 1000 кубометров газа.
В остальных странах Европы стоимость природного газа для населения в разы больше. К примеру, в Венгрии, расположившейся на четвертом месте, это уже 434,9 долларов США, в Хорватии - 517,3 долларов США, в Словакии - 571,1 долларов США за 1000 кубометров газа.
Дороже всего 1000 кубометров газа обходится потребителям в Швеции (более 3 тыс. долларов США), Дании (2,4 тыс. долларов США) и Чехии (2,3 тыс. долларов США).
Более того, что важнее: Казахстан стал также лидером по соотношению тарифов с заработными платами, которое напрямую показывает нагрузку на кошелек потребителя. На среднюю заработную плату казахстанцы могут приобрести почти 10 тыс. кубометров газа.
На втором и третьем местах расположились Россия (7,6 тыс. кубометров) и Беларусь (почти 5 тыс. кубометров). Замыкают топ-5 Люксембург (4,3 тыс. кубометров) и Великобритания (3,3 тыс. кубометров газа на среднюю зарплату).
Замыкают рейтинг по доступности газа для населения не только те страны, в которых самые высокие цены, что в очередной раз говорит о важности не столько цен, сколько соотношения с уровнем оплаты труда. Аутсайдерами по этому показателю стали Молдова, Румыния и Чехия", - отметили аналитики.
Таким образом, в Казахстане стоимость газа остается максимально доступной для населения по сравнению с другими странами.
Обозреватели напомнили, что в текущем году газификация по Казахстану складывается на уровне 60% (охват - около 12 млн человек).
При этом они подчеркнули, что дешевизна и доступность природного газа ни в коей мере не должны вести к бездумному неэкономному потреблению.
Уже сейчас как в РК, так и во всем мире наблюдается нехватка "голубого топлива". Казахстан - страна с подтвержденными запасами газа в объеме 3,4 трлн кубометров. 81% добычи приходится на три крупных проекта - Карачаганак, Кашаган и Тенгиз. При этом в стране остается опасность дефицита газа, начиная уже со следующего года, и идет речь о возможной необходимости закупок газа в России (разумеется, цены будут достаточно высокими)", - обратили внимание экономисты.
Чтобы добыть и довести до потребителя имеющееся в наших недрах "голубое топливо", требуются колоссальные капитальные вложения и ввод новых мощностей. Поэтому вопрос о справедливом ценообразовании и росте тарифов в секторе остается острым: цены будут расти. В этих условиях экономия и ответственное потребление приобретают крайнюю важность.
Экономия газа позитивно отразится не только на кошельках потребителей, но и на экологическом благополучии населения как Казахстана, так и всей планеты", -заключили эксперты.
Напомним, Казахстан намерен экспортировать в Китай до 5 млрд кубометров газа и до 10 млн тонн нефти в год.
22.12.2023, 15:31 5826
Правительство РК будет поддерживать проекты по переработке сельхозпродукции
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы увеличения доли переработанной продукции в АПК рассмотрены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Было отмечено, что правительство будет поддерживать проекты по переработке сельхозпродукции в приоритетном порядке.
Участники обсудили меры по повышению производительности в сельском хозяйстве, запуску новых импортозамещающих инвестпроектов, а также вопросы льготного кредитования, субсидирования, проведения весенних полевых работ и ряд других.
Было отмечено, что приоритет в ближайшие годы будет отдаваться проектам по переработке мяса, зерна, молока и другого сырья. В частности, продолжится тиражирование успешного опыта СКО по реализации крупных промышленных проектов в сфере АПК.
Премьер-министр подчеркнул, что государство и дальше будет оказывать комплексную поддержку развитию сельского хозяйства. Среди ключевых целей - увеличение производства качественных продуктов питания и создание новых рабочих мест.
Вместе с тем Алихан Смаилов потребовал усилить контроль за эффективностью использования средств, выделяемых государством. Это в том числе касается задействования имеющихся резервов, выработки новых подходов к субсидированию, качественного отбора проектов и соблюдения встречных обязательств со стороны товаропроизводителей.
По итогам обсуждения премьер-министр дал уполномоченным госорганам ряд рабочих поручений.
22.12.2023, 14:35 7636
На 27% вырос объем перевозки сжиженного газа в Казахстане
За 11 месяцев и 20 дней декабря 2023 года перевозка сжиженного нефтяного газа (СНГ) по республике составила порядка 1,4 млн тонн
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 11 месяцев и 20 дней декабря 2023 года перевозка сжиженного нефтяного газа (СНГ) по республике составила порядка 1,4 млн тонн. Этот показатель вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рассказали в АО "НК "Қазақстан темір жолы".
По информации нацкомпании, за 20 дней декабря выгружено свыше 2,1 тысячи цистерн с сжиженным газом, что составляет в среднем 105 цистерн в сутки. Для сравнения: в начале года этот показатель был на уровне 80 единиц в среднем в сутки.
В КТЖ создан круглосуточный штаб по перевозкам нефтепродуктов, который выполняет ежесуточный мониторинг погрузки СНГ, осуществляет прогноз подачи порожних цистерн под погрузку, также для продвижения груженых и порожних вагонов выделены отдельные диспетчеры", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
В КТЖ добавили, что все перевозки СНГ обеспечены вагонами в полном объеме и находятся на постоянном контроле, что обеспечивает надежность и эффективность логистики транспортировки сжиженного нефтяного газа в стране.
22.12.2023, 12:11 10921
В Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане и странах Центральной Азии самая дешевая в мире вода и самое высокое ее потребление.
Такие данные приводит Energyprom со ссылкой на исследование Aquastat.
По его данным, Казахстан и страны ЦА отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом.
По данным Aquastat, общий водозабор на душу населения в РК в 2020 году составлял 1,31 тыс. куб. м. Это около 3,6 тыс. литров на человека в день - весьма большой объем. Среди "главных водохлебов" также оказались Туркменистан (4,35 тыс. куб. м. в год на человека), Узбекистан (1,76 тыс. куб. м), Азербайджан (1,24 тыс. куб. м), Кыргызстан (1,17 тыс. куб. м) и Таджикистан (1,04 тыс. куб. м)", - говорится в статье.
Достаточно высокий уровень потребления воды также был зафиксирован в Армении (954,7 куб. м на душу населения), ощутимый - в России (444,2 куб. м) и Грузии (414,6 куб. м). Показатели Украины, Молдовы и Беларуси оказались значительно ниже.
В исследовании отмечается: если практически во всех странах с максимальным уровнем водозабора потребление воды в годовой динамике уменьшилось, то в Казахстане в 2020 году был зафиксирован рост в сравнении с 2019-м на 2,7%.
Причина такого беспечного потребления достаточно очевидна, если посмотреть на цены, а они в нашем регионе - одни из самых низких в мире. По данным The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities, в 2021 году среди 90 стран мира Казахстан входил в тройку самых "дешевых" в плане водоснабжения. Стоимость кубометра водопроводной воды у нас составляла лишь 0,14 долл. США при потреблении в пределах 15 куб. м. в месяц", - пишет агентство.
В число стран с самой дешевой водой вошли также Таджикистан (0,1 долл. США за куб. м воды), Узбекистан (0,15 долл. США), Азербайджан (0,41 долл. США) и Россия (0,49 долл. США).
Более ответственно и бережно относятся к воде в Беларуси и Украине: хотя цены на воду там и невысоки, но и потребление многократно ниже, чем в РК и у наших соседей.
Для сравнения: в Дании стоимость воды в 25 раз выше, чем в Казахстане, при этом потребление у нас в 8 раз больше. В Швеции тарифы выше в 22 раза, а потребление на душу населения у нас в 5 раз больше. Однако это неверный подход - считать, что если дешево, то можно не экономить", - отмечают авторы материала.
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, 1 кубометр воды в ноябре текущего года в среднем по стране стоил всего 74,21 тенге. То есть 1 литр водопроводной воды стоит 74 тиына. При этом в отличие от очень многих стран мира водопроводную воду в РК можно пить - она питьевая.
Бутилированная вода в Казахстане, как и в целом в ЦА и в СНГ, тоже стоит недорого, хотя и многократно дороже, чем питьевая водопроводная.
К примеру, бутылка воды объемом в 0,33 литра в ресторанах, по данным Numbeo, в РК в среднем стоит 0,48 долл. США. Для сравнения: в Швейцарии она дороже в 9 раз, в Дании - в 6 раз, в Швеции - более чем в 4 раза. Относиться халатно к такому бесценному ресурсу лишь потому, что он стоит недорого - непозволительная беспечность", - говорится в статье.
Исследователи напоминают: несмотря на то что вода покрывает около 70% поверхности Земли, именно питьевой воды совсем не так много, как кажется, - лишь 3%. По данным ООН, более миллиарда человек не имеют достаточного доступа к воде, а еще 2,7 миллиарда человек испытывают нехватку воды по меньшей мере в течение одного месяца в году.
К 2030 году глобальный дефицит воды в мире может составить 40%, и наивно думать, что это не коснется РК. В 2030 году дефицит воды в Казахстане может достичь 15%.
Авторы материала призвали казахстанцев к бережному и экономному водопотреблению.
Между тем Министерство водных ресурсов и ирригации РК сообщает, что в стране начата работа по строительству 9 новых водохранилищ из планируемых 20 для снижения водозависимости от других стран на 25%.
Ввод в эксплуатацию новых водохранилищ позволит увеличить площади орошаемых земель на 250 тысяч га и снизить угрозу затопления 70 сельских населенных пунктов численностью 137 тысяч человек", - отмечается в пресс-релизе ведомства.
Там сообщили, что в настоящее время ведется разработка проектно-сметных документаций по 9 объектам. Также активно идут переговоры по привлечению инвесторов к строительству новых водохранилищ.
Ранее министерство разработало комплексный план развития водного хозяйства на 2024-2030 годы. Документ включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции водохранилищ, реконструкции гидротехнических сооружений, ирригационных систем и групповых водопроводов.
Комплексный план будет реализован в несколько этапов. Так, в 2024-2026 годах планируется начать строительство 20 новых водохранилищ объемом 2,4 км³ на территории 11 областей. Реализация комплексного плана позволит увеличить объем располагаемых водных ресурсов на 3,7 км³, расширить площади орошаемых земель до 2,2 млн га, снизить ежегодные потери поливной воды на 3 км³, а также обеспечить водоснабжением 41 населенный пункт с населением более 55 тысяч человек. 35 из этих населенных пунктов расположены в Северо-Казахстанской области, 3 - в Акмолинской области, 3 - в Кызылординской области", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
Казахстанский аналитик Бактыбек Саипбаев тоже заявил о необходимости принятия экстренных мер для предотвращения экологической катастрофы. По его мнению, засуха способна превратить ЦА в выжженное солнцем безжизненное пространство.
В минувшем году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
В нынешнем году фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
22.12.2023, 09:15 14966
В Западно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию крупное месторождение газоконденсата
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Уральск. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Крупное газоконденсатное месторождение Рожковское введено в промышленную эксплуатацию в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Ожидается, что благодаря разработке Рожковского месторождения Национальный фонд РК пополнится на 501 млрд тенге, местный бюджет - на 110 млрд тенге. Кроме того, акционеры планируют направить не менее 3,1 млрд тенге на социально-экономическое развитие региона, а также ежегодно в рамках контрактных обязательств выделять 1% от суммы инвестиций на обучение казахстанских кадров.
Премьер-министр подчеркнул, что данный проект имеет стратегическое значение. Он направлен на исполнение поручения главы государства по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений.
Рожковское станет источником дополнительных объемов природного газа. Добываемое на месторождении сырье будет перерабатываться на мощностях компании "Жаикмунай". Разработка осуществляется в партнерстве с иностранными партнерами, что уже позволило применить их опыт в подготовке и внедрении необходимых проектных решений", - заявил Алихан Смаилов.
Он добавил, что в среднесрочной перспективе ожидается запуск еще нескольких газовых проектов, среди которых "Урихтау Центральный", "Западная Прорва" и "Каламкас".
Они в совокупности дадут прирост добычи в объеме свыше 2 млрд кубометров в год. Совместно с международными компаниями прорабатывается еще 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений", - подчеркнул премьер-министр.
По его словам, растущие потребности населения и промышленности требуют не только увеличения ресурсов газа, но и мощностей по его переработке.
Главой государства поставлена задача по доведению к 2030 году объема производства товарного газа до 30 млрд кубических метров. В этой связи будут построены новые газоперерабатывающие заводы на месторождениях Кашаган и Карачаганак, а также в городе Жанаозене", - отметил Алихан Смаилов.
Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев напомнил, что в октябре прошлого года на совещании по развитию энергетической отрасли глава государства поручил увеличить объемы производства товарного газа.
В мае мы запустили месторождение "Аксай Южный", в начале декабря - месторождение "Восточный Урихтау". Завершаем текущий год вводом в эксплуатацию месторождения "Рожковское". Проект положительно повлияет на дальнейшее социально-экономическое развитие Западно-Казахстанской области. Доля местного содержания в работах и услугах составила не менее 74%", - сообщил он.
В ходе мероприятия в режиме телемоста также выступили вице-президент MOL Group Жомбор Мартон и председатель правления Sinopec International Petroleum Exploration & Production Corporation Го Юэлян.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен привлечь $37,3 млрд инвестиций в рамках плана развития крупнейших нефтегазовых проектов.
Читаемое
22.12.2023, 08:58В правительстве Казахстана рассказали о проделанной за год работе в сфере в промышленности 22.12.2023, 11:0715586Среднюю зарплату в Казахстане с 1 января 2024 года будут начислять по-новому 22.12.2023, 09:1514921В Западно-Казахстанской области ввели в эксплуатацию крупное месторождение газоконденсата 22.12.2023, 10:3012176Казахстанским ТЭЦ не хватает свыше 15 тысяч сотрудников 22.12.2023, 12:1110321В Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды 15.12.2023, 19:20192791Казахстанского космонавта планируют отправить на МКС 15.12.2023, 19:11186531Кадровые перестановки произошли в Минтруда и соцзащиты населения 16.12.2023, 09:15171811В Казахстане празднуют День Независимости 15.12.2023, 12:12166786Население Астаны в ближайшие годы может достигнуть 1,5-2 млн человек - Токаев 15.12.2023, 10:05166526Порядка $1,3 млрд направят на первый этап модернизации QARMET 26.11.2023, 17:50317881В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге 24.11.2023, 11:50314331Психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте 27.11.2023, 14:41299951Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 24.11.2023, 11:20283001Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем 27.11.2023, 14:11280861Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны"
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?