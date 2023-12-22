Расширение Кульджинского тракта и ввод BRT - Досаев рассказал о дорожных проектах в Алматы на 2024 год

Страны отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом

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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане и странах Центральной Азии самая дешевая в мире вода и самое высокое ее потребление.





Такие данные приводит Energyprom со ссылкой на исследование Aquastat





По его данным, Казахстан и страны ЦА отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом.





По данным Aquastat, общий водозабор на душу населения в РК в 2020 году составлял 1,31 тыс. куб. м. Это около 3,6 тыс. литров на человека в день - весьма большой объем. Среди "главных водохлебов" также оказались Туркменистан (4,35 тыс. куб. м. в год на человека), Узбекистан (1,76 тыс. куб. м), Азербайджан (1,24 тыс. куб. м), Кыргызстан (1,17 тыс. куб. м) и Таджикистан (1,04 тыс. куб. м)", - говорится в статье.





Достаточно высокий уровень потребления воды также был зафиксирован в Армении (954,7 куб. м на душу населения), ощутимый - в России (444,2 куб. м) и Грузии (414,6 куб. м). Показатели Украины, Молдовы и Беларуси оказались значительно ниже.





В исследовании отмечается: если практически во всех странах с максимальным уровнем водозабора потребление воды в годовой динамике уменьшилось, то в Казахстане в 2020 году был зафиксирован рост в сравнении с 2019-м на 2,7%.





energyprom.kz





Причина такого беспечного потребления достаточно очевидна, если посмотреть на цены, а они в нашем регионе - одни из самых низких в мире. По данным The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities, в 2021 году среди 90 стран мира Казахстан входил в тройку самых "дешевых" в плане водоснабжения. Стоимость кубометра водопроводной воды у нас составляла лишь 0,14 долл. США при потреблении в пределах 15 куб. м. в месяц", - пишет агентство.





В число стран с самой дешевой водой вошли также Таджикистан (0,1 долл. США за куб. м воды), Узбекистан (0,15 долл. США), Азербайджан (0,41 долл. США) и Россия (0,49 долл. США).





Более ответственно и бережно относятся к воде в Беларуси и Украине: хотя цены на воду там и невысоки, но и потребление многократно ниже, чем в РК и у наших соседей.





Для сравнения: в Дании стоимость воды в 25 раз выше, чем в Казахстане, при этом потребление у нас в 8 раз больше. В Швеции тарифы выше в 22 раза, а потребление на душу населения у нас в 5 раз больше. Однако это неверный подход - считать, что если дешево, то можно не экономить", - отмечают авторы материала.





energyprom.kz





По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, 1 кубометр воды в ноябре текущего года в среднем по стране стоил всего 74,21 тенге. То есть 1 литр водопроводной воды стоит 74 тиына. При этом в отличие от очень многих стран мира водопроводную воду в РК можно пить - она питьевая.





Бутилированная вода в Казахстане, как и в целом в ЦА и в СНГ, тоже стоит недорого, хотя и многократно дороже, чем питьевая водопроводная.





К примеру, бутылка воды объемом в 0,33 литра в ресторанах, по данным Numbeo, в РК в среднем стоит 0,48 долл. США. Для сравнения: в Швейцарии она дороже в 9 раз, в Дании - в 6 раз, в Швеции - более чем в 4 раза. Относиться халатно к такому бесценному ресурсу лишь потому, что он стоит недорого - непозволительная беспечность", - говорится в статье.





energyprom.kz





Исследователи напоминают: несмотря на то что вода покрывает около 70% поверхности Земли, именно питьевой воды совсем не так много, как кажется, - лишь 3%. По данным ООН, более миллиарда человек не имеют достаточного доступа к воде, а еще 2,7 миллиарда человек испытывают нехватку воды по меньшей мере в течение одного месяца в году.





К 2030 году глобальный дефицит воды в мире может составить 40%, и наивно думать, что это не коснется РК. В 2030 году дефицит воды в Казахстане может достичь 15%.





Авторы материала призвали казахстанцев к бережному и экономному водопотреблению.





energyprom.kz





Между тем Министерство водных ресурсов и ирригации РК сообщает, что в стране начата работа по строительству 9 новых водохранилищ из планируемых 20 для снижения водозависимости от других стран на 25%.





Ввод в эксплуатацию новых водохранилищ позволит увеличить площади орошаемых земель на 250 тысяч га и снизить угрозу затопления 70 сельских населенных пунктов численностью 137 тысяч человек", - отмечается в пресс-релизе ведомства.





Там сообщили, что в настоящее время ведется разработка проектно-сметных документаций по 9 объектам. Также активно идут переговоры по привлечению инвесторов к строительству новых водохранилищ.





Ранее министерство разработало комплексный план развития водного хозяйства на 2024-2030 годы. Документ включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции водохранилищ, реконструкции гидротехнических сооружений, ирригационных систем и групповых водопроводов.





Комплексный план будет реализован в несколько этапов. Так, в 2024-2026 годах планируется начать строительство 20 новых водохранилищ объемом 2,4 км³ на территории 11 областей. Реализация комплексного плана позволит увеличить объем располагаемых водных ресурсов на 3,7 км³, расширить площади орошаемых земель до 2,2 млн га, снизить ежегодные потери поливной воды на 3 км³, а также обеспечить водоснабжением 41 населенный пункт с населением более 55 тысяч человек. 35 из этих населенных пунктов расположены в Северо-Казахстанской области, 3 - в Акмолинской области, 3 - в Кызылординской области", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.





Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.





Казахстанский аналитик Бактыбек Саипбаев тоже заявил о необходимости принятия экстренных мер для предотвращения экологической катастрофы. По его мнению, засуха способна превратить ЦА в выжженное солнцем безжизненное пространство.





В минувшем году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.



