В Уфе водитель иномарки во дворе дома сбил 10-летнего мальчика: ребенок доставлен в больницу  

Многодетная мать вынуждена была сбежать из Актау, боясь угроз и преследований со стороны супруга

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Актау. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети распространяется видео жительницы Актау, в котором женщина - многодетная мать просит государственные органы защитить ее от преследований супруга.





Многодетная мать вынуждена была сбежать из Актау, боясь угроз и преследований со стороны супруга. Защитное предписание полиции, оформленное после нанесения побоев, на поведение мужа никак не повлияло", - пишет региональное издание lada.kz .





По словам пострадавшей, в последнюю их встречу муж гнался за ней на автомобиле, преградил дорогу с требованием выйти из машины, а когда она отказалась, выбил стекло.





Я просила возбудить уголовное дело, но мне было отказано и сообщено о составлении административных протоколов о мелком хулиганстве. С моим адвокатом написали заявление в прокуратуру, там назвали действия полиции незаконными. Однако до сих пор ему не выписали даже арест. Я не чувствую защиты со стороны государства. Нахожусь в постоянном стрессе и страхе. Разве так может быть?" - жалуется женщина.





Как рассказала героиня истории, в марте этого года было вынесено защитное предписание, согласно которому в отношении потерпевшей запрещается совершать бытовое насилие, преследовать и разыскивать против ее воли. Однако после этого ее муж продолжал оказывать давление и слать угрозы.





9 марта муж выследил меня по дороге из аэропорта Актау, создал аварийную ситуацию, из-за которой я вынуждена была остановиться. Он подошел к машине, потребовал открыть дверь, угрожая и сопровождая свои угрозы нецензурными словами. Я заблокировала двери. Тогда он недолго думая одним ударом разбил стекло с водительской стороны. Оскорблял. От нервного напряжения я впала в оцепенение и не могла ни говорить, ни двигаться. Сидящая рядом подруга звонила в полицию", - поделилась пострадавшая.





Приехавшим полицейским сразу сообщили о нарушении защитного предписания, попросили вызвать скорую помощь. Однако сотрудники полиции не задержали преследователя и даже не торопились с вызовом медпомощи.





Вели беседы "теплые" с ним. Притом что он не стеснялся угрожать мне даже в их присутствии. На возмущение моей подруги просили ее "не лезть в личную семейную жизнь и не создавать провокации", - пояснила пострадавшая.





По словам женщины, уже позже, когда она находилась в больнице, полицейские приходили и заявляли о том, что не знали о наличии защитного предписания, но факт предупреждения был несколько раз зафиксирован на видео.





Письма с обращением и просьбой о защите пострадавшая отправила во всевозможные инстанции, фонды по борьбе с бытовым насилием и даже президенту страны.





Адвокат потерпевшей Айбек Суюндуков с сожалением констатирует, что, несмотря на изменение закона о бытовом насилии, отношение к жертвам у многих остается на прежнем уровне. К людям, подвергающимся преследованиям, избиениям, моральному и материальному насилию, относятся с легкой ноткой "дома разберутся".





Ранее президент фонда "Не молчи" Дина Смаилова рассказала журналисту Kazakhstan Today, что декриминализация побоев привела к массовым нарушениям прав человека в Казахстане.





Также стоит отметить, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.





В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями. Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось. В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.





Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.





Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ заявила, что терпит издевательства от мужа на протяжении десяти лет. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к общественникам. В МИД РК сообщили, что отзывают советника из ОАЭ. По данному факту возбуждено уголовное дело.





Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Судебное следствие велось на протяжении месяца, суд транслировался онлайн в открытом режиме, поэтому дело стало известным не только в Казахстане, но и за рубежом.



