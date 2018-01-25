Семиклассница покончила с собой в Талдыкоргане

Талдыкорган. 25 января. Kazakhstan Today - Вчера вечером в Талдыкоргане покончила с собой ученица седьмого класса средней школы имени Абая, передает корреспондент агентства.

Как сообщил глава отдела образования Талдыкоргана Жандос Жолдыханов, выяснением обстоятельств и причин произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.

По его словам, девочка хорошо училась и была дисциплинированной. Известно, что она повесилась в своей комнате после того как родители сделали ей замечание по поводу долгого использования мобильного телефона.

"Сейчас в школах работают психологи и другие специалисты. Они проводят разъяснительную и профилактическую работу с детьми для предотвращения таких трагедий", - сказал Жолдыханов.

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