Семиклассница покончила с собой в Талдыкоргане

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Семиклассница покончила с собой в Талдыкоргане25.01.2018
Происшествия  13:32

Талдыкорган. 25 января. Kazakhstan Today - Вчера вечером в Талдыкоргане покончила с собой ученица седьмого класса средней школы имени Абая, передает корреспондент агентства.

Как сообщил глава отдела образования Талдыкоргана Жандос Жолдыханов, выяснением обстоятельств и причин произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.

По его словам, девочка хорошо училась и была дисциплинированной. Известно, что она повесилась в своей комнате после того как родители сделали ей замечание по поводу долгого использования мобильного телефона.

"Сейчас в школах работают психологи и другие специалисты. Они проводят разъяснительную и профилактическую работу с детьми для предотвращения таких трагедий", - сказал Жолдыханов.
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