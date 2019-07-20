Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 113 километрах от Алматы

Алматы. 19 июля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 113 километрах на юго-запад от Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 19 июля, в 12.23, зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 113 километрах на юго-запад от города Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 8,8. Магнитуда MPV - 4,0. Глубина - 15 километров", - говорится в сообщении.





Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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