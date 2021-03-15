Шахтер скончался на вахте в Карагандинской области

Караганда. 14 марта. Kazakhstan Today - На шахте Саранская в Карагандинской области скончался шахтер, передает Kazakhstan Today.

Мужчине был 61 год.

Это произошло при производстве работ по подрыву почвы на газодренажном штреке. Ермагамбетов, 1960 года рождения, внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Работники шахты стали оказывать ему первую медицинскую помощь. Но попытки привести его в чувства были безуспешными: не приходя в сознание, шахтер скончался. Прибывшие на шахту медицинские работники лишь констатировали смерть шахтера", - сообщает канал "Патриот Караганды ".

Предварительно причиной смерти назвали инфаркт, но достоверно причину установит экспертиза.

Мужчина числился на шахте "Тентекская". На шахту "Саранская" он был откомандирован.

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