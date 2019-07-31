Шесть человек стали жертвами двух дорожных аварий в Алматинской области

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Талдыкорган. 30 июля. Kazakhstan Today - Шесть человек погибли в двух дорожных авариях в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом произошли сегодня ночью на автодорогах Алматы - Усть-Каменогорск и Каргалы - Мынбаево.

"В Коксуском районе близ села Балпык би опрокинулась автомашина БМВ-525. В результате аварии водитель и два его пассажира скончались на месте происшествия. Еще два пассажира и один ребенок были госпитализированы. Причину ДТП выяснит расследование, в рамках которого назначены необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Аналогичное ДТП с пострадавшими зарегистрировано также сегодня ночью в Жамбылском районе близ села Каргалы, где произошло столкновение автомашин "Сан-Йонг" и "Ауди-100". В дорожной аварии погибли три человека. Еще шестеро, в том числе двое детей, доставлены в больницу с различными травмами.

По факту ДТП проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз.

Полицейские призывают водителей к самосохранению и напоминают о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, которое поможет предупредить ДТП и предотвратить их последствия.

По данным полиции, только за последний месяц на автодорогах региона произошло около 100 ДТП, в которых погибло свыше 40 человек и травмировано более 140 граждан. Основными причинами дорожных аварий по-прежнему остаются несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу, а также нарушение пешеходами правил перехода через проезжую часть.





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