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Шесть человек стали жертвами двух дорожных аварий в Алматинской области

30.07.2019, 14:04 9208
Шесть человек стали жертвами двух дорожных аварий в Алматинской области
Фото: 24.kz
Талдыкорган. 30 июля. Kazakhstan Today - Шесть человек погибли в двух дорожных авариях в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом произошли сегодня ночью на автодорогах Алматы - Усть-Каменогорск и Каргалы - Мынбаево.
 
"В Коксуском районе близ села Балпык би опрокинулась автомашина БМВ-525. В результате аварии водитель и два его пассажира скончались на месте происшествия. Еще два пассажира и один ребенок были госпитализированы. Причину ДТП выяснит расследование, в рамках которого назначены необходимые экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
 
Аналогичное ДТП с пострадавшими зарегистрировано также сегодня ночью в Жамбылском районе близ села Каргалы, где произошло столкновение автомашин "Сан-Йонг" и "Ауди-100". В дорожной аварии погибли три человека. Еще шестеро, в том числе двое детей, доставлены в больницу с различными травмами.
 
По факту ДТП проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз. 
 
Полицейские призывают водителей к самосохранению и напоминают о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, которое поможет предупредить ДТП и предотвратить их последствия.
 
По данным полиции, только за последний месяц на автодорогах региона произошло около 100 ДТП, в которых погибло свыше 40 человек и травмировано более 140 граждан. Основными причинами дорожных аварий по-прежнему остаются несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу, а также нарушение пешеходами правил перехода через проезжую часть.

 

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