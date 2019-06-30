Караганда. 29 июня. Kazakhstan Today - Шесть человек погибли, трое пострадали в ДТП на дороге Караганда - Темиртау, передает Kazakhstan Today.
29 июня на автодороге Караганда - Темиртау 30-летняя женщина-водитель автомашины DAEWOO, двигаясь в направлении Караганды, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной "Ауди" под управлением 36-летнего жителя области. В результате ДТП оба водителя, а также четверо пассажиров обеих автомашин от полученных травм скончались на месте", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
По информации ведомства, еще трое пассажиров обеих машин с различными травмами госпитализированы.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
Как сообщалось ранее, женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Караганде.
Три человека погибли в ДТП на трассе Костанай - Карабутак.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства