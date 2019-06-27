Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Караганде

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Трагедия произошла около 6 часов утра у здания Драмтеатра имени Станиславского". 42-летний водитель автомашины "Ниссан" на пешеходном переходе совершил наезд на 44-летнюю жительницу города. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте.
По данному факту назначены соответствующие экспертизы, в отношении водителя начато досудебное расследование, сообщила пресс-служба ДП Карагандинской области.
Ранее сообщалось, что в Костанае водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе, а в Караганде водитель также на пешеходном переходе наехал на двух подростков.
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