Система Orphus

Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Караганде

26.06.2019, 14:30 29971
Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Караганде
Фото: NewTimes.kz
Караганда. 26 июня. Kazakhstan Today - Сегодня рано утром 44-летняя женщина погибла под колесами иномарки, переходя дорогу по пешеходному переходу, передает Kazakhstan Today.
 
Трагедия произошла около 6 часов утра у здания Драмтеатра имени Станиславского". 42-летний водитель автомашины "Ниссан" на пешеходном переходе совершил наезд на 44-летнюю жительницу города. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте.
 
По данному факту назначены соответствующие экспертизы, в отношении водителя начато досудебное расследование, сообщила пресс-служба ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Костанае водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе, а в Караганде водитель также на пешеходном переходе наехал на двух подростков
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая