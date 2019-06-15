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Костанай. 14 июня. Kazakhstan Today - Три человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

ДТП случилось 11 июня, около 18.30, на автодороге Костанай - Карабутак.

"25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигающейся во встречном направлении автомашиной "Toyota", под управлением 31-летнего водителя. В результате ДТП 2 пассажира автомобиля ВАЗ-2112 скончались на месте происшествия. Водитель ВАЗа был доставлен в Камыстинскую районную больницу, где, не приходя в сознание, скончался", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Водитель и пассажиры автомобиля "Toyota" с различными травмами доставлены в больницу. По данному факту ведется досудебное расследование, пишет портал "Алау".

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