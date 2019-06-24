Шесть человек утонули в водоёмах Казахстана за один день

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - В пятницу, 21 июня, на водоемах Казахстана утонули 6 человек, передает Kazakhstan Today.

Случаи гибели людей на воде чаще происходят на не оборудованных для купания местах. Так, в Актюбинской области, в роднике Карасу, вблизи поселка Кокбулак Байганинского района, утонул во время купания в необорудованном для купания месте мужчина 1975 года рождения, тело извлечено из воды местными жителями. В Мангистауской области, в Каспийском море, вблизи поселка Курык Каракиянского района, утонул во время купания в не оборудованном для купания месте мужчина 1996 года рождения, тело извлечено из воды очевидцами", - сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК.

В Восточно-Казахстанской области спасателями Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС проводятся поиски тел мужчин 1971 и 1990 годов рождения, которые утонули во время купания в необорудованных для купания местах в реках Иртыш, в поселке Восточный, близ города Семей, и Уба, вблизи города Шемонаиха. Со слов очевидцев, мужчины находились в нетрезвом состоянии.

Еще один случай гибели людей на воде произошел в селе Аксу Кокпектинского района, местными жителями извлечено из воды тело мужчины 1968 года рождения, который утонул при очистке канала.

В Алматинской области, в Капшагайском водохранилище, вблизи села Акжал Енбекшиказахского района, спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС извлечено из воды тело мужчины 1960 года рождения, который утонул при ловле рыбы. Он был без индивидуальных спасательных средств и находился в нетрезвом состоянии, проинформировали в ведомстве.

В целях недопущения гибели людей на водоемах Комитет по чрезвычайным ситуациям обращается к гражданам с убедительной просьбой: не оставляйте купающихся детей без присмотра, не купайтесь в запрещенных и не оборудованных для купания местах, не купайтесь в нетрезвом состоянии, не заплывайте за знаки ограждения. Если вы в лодке, не используйте бесхозные и технически неисправные лодки, не выходите в плавание без спасательных и водоотливных средств, не перегружайте плавсредства пассажирами и грузом сверх указанного в техпаспорте, не катайтесь в нетрезвом состоянии.





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