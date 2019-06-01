В Северном Казахстане пограничник спас беременную женщину и ее тонущего ребенка

Петропавловск. 31 мая. Kazakhstan Today - Беременная женщина и ее пятилетний сын едва не погибли в Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Происшествие случилось в поселке Бидаик Уалихановского района Северо-Казахстанской области. Военнослужащий отделения пограничного контроля "Бидаик авто" Сергей Гайдай, отдохнув после ночной смены, шел к водоему под названием "Городской пруд". Около 18.30 он услышал со стороны моста детский крик с призывом на помощь.

По мосту в панике бегали две девочки-школьницы, в воде находилась женщина. Сергей, не раздумывая, прыгнул в воду, подплыл к тонущей. Женщина отчаянно плакала и указывала в воду. Сергей понял, что в воде ее ребенок. Он нырнул под воду и начал искать руками, зацепился за одежду ребенка и потянул его вверх. Мать ребенка на поверхности воды лежала на спине. Сергей положил ребенка на живот матери и обоих вытащил на берег", - рассказали в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

5-летний мальчик Нурадиль не подавал признаков жизни. Сергей оказал ему первую медицинскую помощь, сделав искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Мальчик открыл глаза и задышал. Как выяснилось позже, Сергей спас не две жизни, а три - женщина была беременной.

По словам родственников спасенной женщины, этот мост имеет давнюю дурную славу. В 2002 году, упав с этого моста, на этом же месте утонул родной брат ее мужа.





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