Военнослужащий погиб, спасая тонущую девочку в Нур-Султане

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Военнослужащий Вооруженных cил Казахстана ценой своей жизни спас тонущую девочку в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Министерство обороны Республики Казахстан подтверждает факт гибели младшего сержанта войсковой части 47762 Сил воздушной обороны Ерлана Раимкулова при спасении тонущей девочки", - сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

Трагический инцидент произошел в столице 10 мая, в первой половине дня, в районе садоводства "Газмашаппаратура". По данным ведомства, "12-летняя девочка бросилась в воду, где в это время находилась ее собака. Ребенок стал тонуть. Увидев тонущего ребенка, младший сержант Ерлан Раимкулов, не раздумывая, бросился спасать девочку, но сам выбраться из воды так и не смог".

У погибшего остались супруга и двое несовершеннолетних детей. По словам коллег военнослужащего, он любил свою службу и был настоящим специалистом своего дела, всегда отличался высокой ответственностью, дисциплинированностью, преданностью воинской службе. Показывал отличные результаты по предметам боевой и государственно-правовой подготовки, образцово содержал вверенную ему военную технику.

Друзья и знакомые помнят его как человека отзывчивого и неравнодушного к проблемам других. Он был отличным семьянином, растил двух сыновей, которые могут гордиться героическим поступком отца. Руководство Министерства обороны, командование Сил воздушной обороны и весь личный состав Вооруженных Сил РК выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении ведомства.

В Миноборы добавили, что "мужественный поступок Ерлана - пример для каждого казахстанца, ведь проявить самоотверженность и героизм можно не только при исполнении служебного долга, но и при любых других жизненных ситуациях".

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