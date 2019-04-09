Система Orphus

МВД увековечит память полицейского, погибшего при спасении утопающей в Атырау

08.04.2019, 14:00 6211
МВД увековечит память полицейского, погибшего при спасении утопающей в Атырау
Фото: https://bnews.kz
Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - По поручению Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева проводятся мероприятия по увековечиванию памяти сержанта полиции Шалхара Акымгалиева, спасшего утопающую в городе Атырау и погибшего при исполнении служебного долга, передает Kazakhstan Today. 
 
В региональных подразделениях полиции проводятся патриотические воспитательные мероприятия, в рамках которых организованы съемки видеороликов о герое, Шалхару Акымгалиеву посвящаются стихотворные и музыкальные произведения сотрудников.
 
Вопрос оказания семье Акымгалиевых необходимой материальной помощи находится на особом контроле министра. В этой связи семья погибшего героя взята под попечительство Фонда социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел. 
 
Министр внутренних дел и руководители территориальных подразделений МВД направили телеграммы соболезнования семье погибшего.
 
Сотрудники центрального аппарата МВД, региональных департаментов полиции, уголовно-исполнительной системы, служб спасения и военнослужащие Национальной гвардии поддерживают семью Шалхара и материально. На специальный банковский счет уже поступило порядка 29 млн тенге добровольных пожертвований сотрудников.
 

Участие и другая помощь семьям геройски погибших сотрудников и дальше будут не разовыми, а на постоянной основе", - отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. 

 
Напомним, 21 марта сержант полиции Шалхар Акымгалиев, в составе патрульного экипажа, получив сообщение о спрыгнувшем с моста в реку Урал в городе Атырау бросился в ледяную воду и ценой своей жизни спас утопающую девушку. 
 
Шалхар родился 1 апреля 1994 года в Индерском районе Атырауской области и воспитывался в многодетной семье. Не женат и являлся единственным кормильцем в семье. Служил в полиции пятый год.
 
За годы Независимости погибло 2264 сотрудника МВД, из них 785 - при исполнении служебных обязанностей, 73 - при задержании особо опасных преступников. Ранение получили 2419 солдат правопорядка, из них 899 - в схватке с преступниками.
 
Сотрудники органов внутренних дел чтут память погибших героев. Их подвиги бессмертны.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая