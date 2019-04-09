МВД увековечит память полицейского, погибшего при спасении утопающей в Атырау

Фото: https://bnews.kz

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - По поручению Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева проводятся мероприятия по увековечиванию памяти сержанта полиции Шалхара Акымгалиева, спасшего утопающую в городе Атырау и погибшего при исполнении служебного долга, передает Kazakhstan Today.

В региональных подразделениях полиции проводятся патриотические воспитательные мероприятия, в рамках которых организованы съемки видеороликов о герое, Шалхару Акымгалиеву посвящаются стихотворные и музыкальные произведения сотрудников.

Вопрос оказания семье Акымгалиевых необходимой материальной помощи находится на особом контроле министра. В этой связи семья погибшего героя взята под попечительство Фонда социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел.

Министр внутренних дел и руководители территориальных подразделений МВД направили телеграммы соболезнования семье погибшего.

Сотрудники центрального аппарата МВД, региональных департаментов полиции, уголовно-исполнительной системы, служб спасения и военнослужащие Национальной гвардии поддерживают семью Шалхара и материально. На специальный банковский счет уже поступило порядка 29 млн тенге добровольных пожертвований сотрудников.

Участие и другая помощь семьям геройски погибших сотрудников и дальше будут не разовыми, а на постоянной основе", - отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Напомним, 21 марта сержант полиции Шалхар Акымгалиев, в составе патрульного экипажа, получив сообщение о спрыгнувшем с моста в реку Урал в городе Атырау бросился в ледяную воду и ценой своей жизни спас утопающую девушку.

Шалхар родился 1 апреля 1994 года в Индерском районе Атырауской области и воспитывался в многодетной семье. Не женат и являлся единственным кормильцем в семье. Служил в полиции пятый год.

За годы Независимости погибло 2264 сотрудника МВД, из них 785 - при исполнении служебных обязанностей, 73 - при задержании особо опасных преступников. Ранение получили 2419 солдат правопорядка, из них 899 - в схватке с преступниками.

Сотрудники органов внутренних дел чтут память погибших героев. Их подвиги бессмертны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства