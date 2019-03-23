В Атырау полицейский утонул, спасая девушку от суицида

Атырау. 22 марта. Kazakhstan Today - В Атырау 25-летний полицейский Шалхар Акымгалиев утонул, спасая девушку от суицида, передает Kazakhstan Today.

Звонок о том, что в Атырау с центрального моста в воду спрыгнул человек, поступил на пульт 102 накануне, в 21.52. Незамедлительно был ориентирован личный состав городского управления полиции. Прибывший на место одним из первых сержант патрульной полиции Шалхар Акымгалиев, не раздумывая, бросился в ледяную воду, сообщили в МВД Казахстана.

О том, что произошло дальше, полицейским рассказал очевидец Райымбек Сарбалин. "Мы стали невольными свидетелями суицида, я сразу позвонил в полицию. Один из патрульных, прибывших на место за считанные секунды, так же быстро доплыл до утопающего. Вода студеная, да еще было видно, как девушку сносило сильным течением, однако полицейский, рискуя своей жизнью, не прекращал попытку спасения", - отметил он.

По информации полиции, на помощь Шалхару поспешил 30-летний младший лейтенант полиции Рустембек Сундутов, прихватив с собой бревно. "Когда я доплыл до утопающей, Шалхар не справился с течением и ушел на дно. Важно было спасти женщину, она билась в истерике и кричала: "Он же умер из-за меня", - рассказал Сундутов.

Спасенную девушку каретой скорой помощи доставили в реанимационное отделение областной больницы.

Между тем Рустембек Сундутов пытался самостоятельно найти напарника, но безуспешно. Преодолевая судороги в воде, температура которой была не больше 3 градусов, лейтенант Сундутов самостоятельно доплыл до берега.

В МВД проинформировали, что тело Шалхара Акымгалиева было найдено в 00.50 ниже по течению.

Шалхар Акымгалиев был единственным кормильцем в семье. Он воспитывался в многодетной семье, был холост. 1 апреля ему исполнилось бы 25 лет. На службе находился пятый год.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства