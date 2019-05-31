Погибшего при спасении тонущего ребенка военнослужащего посмертно наградили

Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Погибшего при спасении тонущего ребенка в Нур-Султане военнослужащего посмертно наградили за проявленные храбрость и мужество, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в управлении главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан состоялась церемония награждения младшего сержанта Ерлана Раимкулова, погибшего в городе Нур-Султане при спасении тонущего ребенка.

Перед награждением в зале прозвучал Государственный гимн Республики Казахстан, после начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего СВО ВС РК генерал-майор Н. Муканов зачитал указ президента Республики Казахстан: "За храбрость и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни младший сержант Раимкулов Ерлан Тохтарбаевич награждается посмертно медалью "Ерлігі ушін", за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении человека ценой собственной жизни - нагрудным знаком "Тотенше жагдайдагы ерлігі ушін".

Награды супруге младшего сержанта Ерлана Раимкулова вручил главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-майор авиации Н. Карбенов.

"Мужественный поступок Ерлана - пример для каждого казахстанца, ведь проявить самоотверженность и героизм можно не только при исполнении служебного долга, но и при любых других жизненных ситуациях. В роковой момент Ерлан сделал свой выбор. Он был еще молод, но его выбор и поведение были зрелыми настолько, что подарил жизнь тонущему ребенку. Своим поступком Ерлан установил такую нравственную высокую планку, что отныне ее невозможно будет обойти. Своим подвигом он воплотил в себе кодекс чести казахстанского военнослужащего", - отметил в своем выступлении заместитель главнокомандующего СВО ВС РК генерал-майор авиации Т. Койшикулов, а также выразил огромную благодарность маме погибшего военнослужащего за воспитание сына.

В свою очередь, мама младшего сержанта Е. Раимкулова Назарбекова Ризагуль, сдерживая слезы, пожелала собравшимся воспитывать и растить своих детей так, как она воспитывала Ерлана - настоящим патриотом, любящим сыном, мужем и отцом. Также она поблагодарила руководство военного ведомства за оказываемую моральную и материальную поддержку, за то, что не оставляют родных и близких наедине с горем, постигшим их семью.

Напомним, что трагический инцидент произошел 10 мая, в первой половине дня, в городе Нур-Султане в районе садоводства "Газмашаппаратура". 12-летняя девочка бросилась в воду, где в это время находилась ее собака. Ребенок стал тонуть. Увидев тонущего ребенка, младший сержант Е. Раимкулов не раздумывая, бросился спасать девочку, но сам выбраться из воды так и не смог. У Ерлана остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

Героический поступок Ерлана - это пример самоотверженности и мужества не только для военнослужащих, но и для всех казахстанцев. Он любил свою службу и был настоящим специалистом своего дела. Всегда отличался высокой ответственностью, дисциплинированностью, преданностью воинской службе. Показывал отличные результаты по предметам боевой и государственно-правовой подготовке, образцово содержал вверенную ему военную технику. Друзья и знакомые помнят его как человека отзывчивого и неравнодушного к проблемам других.

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