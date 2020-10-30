Шесть пожарных составов тушили пожар на рынке в Актау

Актау. 29 октября. Kazakhstan Today - В Актау в одном из бутиков на рынке загорелись ткани и шторы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", инцидент произошел на рынке "Асем-Берекет" в микрорайоне 31-А днем 29 октября.





На место выехали шесть пожарных составов и 21 спасатель.

Общая площадь бутика составляет 30 квадратных метров. Площадь горения - пять квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. Бутик частично закопчен.

В этот же день на строительной площадке в Актау рухнул кран

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