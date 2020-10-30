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Шесть пожарных составов тушили пожар на рынке в Актау

29.10.2020 5077
Шесть пожарных составов тушили пожар на рынке в Актау
Актау. 29 октября. Kazakhstan Today - В Актау в одном из бутиков на рынке загорелись ткани и шторы, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", инцидент произошел на рынке "Асем-Берекет" в микрорайоне 31-А днем 29 октября.

 
На место выехали шесть пожарных составов и 21 спасатель.
 
Общая площадь бутика составляет 30 квадратных метров. Площадь горения - пять квадратных метров.
 
Жертв и пострадавших нет. Бутик частично закопчен.
 
В этот же день на строительной площадке в Актау рухнул кран 
 

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