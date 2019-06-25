Шестеро казахстанцев попали в дорожную аварию в Узбекистане, один из них погиб

Ташкент. 24 июня. Kazakhstan Today - Шестеро граждан Казахстана попали в дорожную аварию на территории Узбекистана, один из них погиб, передает Kazakhstan Today.

Сегодня ночью на трассе Ташкент - Термез в Сырдарьинской области Республики Узбекистан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика КамАЗ. В результате ДТП пострадали семь человек, из них шесть - граждане Казахстана, один из которых погиб на месте происшествия. Среди пострадавших дети 2008 и 2010 годов рождения", - сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

В ведомстве добавили, что посол Казахстана держит данный вопрос на личном контроле. Казахстанские дипломаты находятся на месте происшествия для оказания содействия соотечественникам.

Министерства здравоохранения Казахстана и Узбекистана установили прямую связь. Узбекская сторона направила из Ташкента медицинских специалистов с целью оказания необходимой помощи пострадавшим.

Напомним, 18 января 2018 года, на участке дороги Самара - Шымкент, в 320 километрах от Актобе, загорелся пассажирский автобус марки "Икарус". В автобусе находились 57 человек, 52 из них, все граждане Узбекистана, погибли на месте происшествия

1 марта 2018 года на автомобильной дороге Актау - Бейнеу в Мангистауской области произошло столкновение двух иномарок, в результате чего на месте погибли семь человек , шестеро из которых являются гражданами Узбекистана.

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