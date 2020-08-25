Шестилетний мальчик утонул, упав с моста в Туркестанской области

Туркестан. 24 августа. Kazakhstan Today - В Шардаринском районе Туркестанской области утонул 6-летний ребенок, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДЧС Шымкента, сегодня утром, примерно в 09.20, при выпасе скота мальчик по неосторожности упал с моста без ограждения и утонул.

Высота моста составляет три метра, ширина магистрального канала - 50 метров, глубина - 2,5 метра.

Мальчик находился на мосту вместе с другом 2011 года рождения. Увидев, что мальчик тонет, друг прыгнул вслед за ним, чтобы спасти. Но, не справившись с силами, тоже начал тонуть. Его спасли очевидцы, находившиеся рядом. Он госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести", - пишет портал " Отырар ".

Позже спасатели извлекли из воды тело ребенка.

Всего с начала купального сезона спасатели ДЧС Шымкента совершили 34 выезда на поисково-спасательные работы в Туркестанской области. Всего были извлечены тела 28 утонувших, из них 8 детей, спасен 1 мальчик.

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