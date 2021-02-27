Сход 22 грузовых цистерн произошел в Актюбинской области

Актобе. 26 февраля. Kazakhstan Today - 26 февраля на железнодорожной станции Улпан Шалкарского района произошел сход 22 грузовых цистерн, передает Kazakhstan Today.

26 февраля, в 11.55, на железнодорожной станции Улпан Шалкарского района произошел сход 22 грузовых цистерн из 43 вагонов с последующим опрокидыванием 13 цистерн и повреждением железнодорожного полотна протяженностью 150 метров", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

По его словам, жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что происшествие повлияло на задержку пассажирского поезда сообщением Атырау - Алматы №42. Поезд находится на станции Эмба.

В данный момент проводятся обесточивание электроэнергии и ремонтно-восстановительные работы", - добавили в МЧС.

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