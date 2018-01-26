Сильным ветром сорвало крышу со здания школы в Атырауской области

Атырау. 25 января. Kazakhstan Today - Вечером 23 января в поселке Доссор Макатского района Атырауской области в результате сильного ветра, порывы которого достигали до 18 метров в секунду, была сорвана кровля 3-этажной средней школы имени О. Саргунанова, передает Kazakhstan Today.

Жертв и пострадавших нет. Кровлю сорвало на площади 48 квадратных метров, а общая площадь крыши составляет свыше 5 тысяч квадратных метров, уточнили в пресс-службе областного ДЧС.

Как сообщил порталу " Мой город " заместитель руководителя управления строительства Мерей Жантореев, в настоящее время устранением последствий сильного ветра занимается подрядчик - ТОО "Бекназар". Строительство школы было завершено в декабре 2016 года, образовательный объект был сдан в эксплуатацию в 2017 году.

Просмотров: 5011