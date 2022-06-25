Сильный пожар тушат в Карагандинской области

КАРАГАНДА. 24 ИЮНЯ - В Каркаралинском районе продолжается тушение природного пожара в двух очагах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В зоне ликвидации ЧС организована работа оперативного штаба. Общая площадь пожара составляет ориентировочно 1089 гектаров. Тушение осложнено труднодоступной горно-скалистой местностью, отсутствием вблизи водоемов, сильным и переменчивым ветром. Организован подвоз воды для тушения", - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.
Сообщается, что работы по ликвидации пожара ведутся наземным и воздушным способами.
По данным департамента, всего на месте работают 233 человека и 45 единиц техники. Задействованы 2 вертолета МЧС РК с водосливными устройствами. Всего осуществлено 70 сбросов.