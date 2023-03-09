Сильный ветер сорвал кровлю со школы и административного здания в Павлодарской области

Фото: ДЧС Павлодарской области

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Павлодар. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате сильного ветра в Павлодарской области сорвало кровли с двух зданий, также произошло аварийное отключение электричества в ряде сел, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.





В результате порывистого ветра - до 27 метров в секунду произошел срыв кровли в двух населенных пунктах", - сообщает ДЧС Павлодарской области.





Так, в селе Жанатлек Баянаульского района сорвало крышу с трехэтажного здания средней общеобразовательной школы имени Б. Хайдарова на площади 51 квадратный метр.





В Павлодаре сорвало кровлю с четырехэтажного административного здания на улице Катаева на площади 1440 квадратных метров. Отмечается, что здание 1980 года постройки, последний ремонт производился в 2022 года и не завершен. Жертв и пострадавших нет.





Также в результате стихии произошло аварийное отключение электроэнергии в пяти селах Майского района и 16 селах района Аккулы.





По данным ДЧС, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Жертв и пострадавших нет.



