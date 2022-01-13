Скончался адвокат Игорь Меерзон

АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Скончался известный казахстанский адвокат Игорь Меерзон. Диагноз и причина смерти не установлены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ночью 7 января 2022 года, около 2 часов, у себя в квартире на 65 году жизни без оказания профессиональной медицинской помощи во время массовых беспорядков и комендантского часа, у себя в квартире скончался известный адвокат АГКА Меерзон Игорь Александрович", - сообщается в некрологе.
Отмечается, что БСМП города Алматы, а затем и служба "102", ссылаясь на массовые беспорядки, отказались приезжать на вызов его родных.
Дополнительно сообщили, что в этом районе идут перестрелки с террористами и бригадам скорой медицинской помощи до окончания комендантского часа запрещены выезды по вызовам. Он умер, находясь в двух шагах от подстанции скорой помощи – жил через дорогу от нее", - сказано в тексте.
С полным текстом некролога можно ознакомиться по ссылке.