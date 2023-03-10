Скончался прокурор Туркестанской области

Два человека находятся в реанимации

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Павлодар. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авария произошла 3 марта около 09.30 на улице Малайсары батыра. В результате ДТП пострадали три человека.





По информации регионального департамента полиции, произошло столкновение трех автомашин - МАЗ, рейсового автобус № 11 и автомашина Chery. По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы, сообщает Pavlodarnews.kz





По информации пресс-службы "103", троих пострадавших доставили в городскую больницу № 1. Их основной диагноз - черепно-мозговые травмы.





В соцсетях сообщается, что двое пострадавших находятся в реанимации. Одна из них - на 4-м месяце беременности. Третью пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.





Момент аварии был записан на камеру, установленную в салоне автобуса. В результате бокового столкновения в салоне выбило стекла и сорвало металлические поручни.



