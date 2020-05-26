Скончался второй полицейский, пострадавший в ДТП на блокпосту в Алматы

Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - В больнице, не приходя в сознание, скончался второй полицейский, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии на блокпосту в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сержант полиции Дастан Абдыканов, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, которое имело место сегодня около 05.30 утра в поселке Коксай Карасайского района Алматинской области, скончался в больнице, не приходя в сознание", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Водитель, наехавший на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем в патрульную автомашину, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жангазиев Жалгас (погиб на месте происшествия), 1978 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области. В органах внутренних дел служил с 2001 года. Женат, воспитывал двух дочерей. Сержант полиции Абдыканов Дастан (скончался в больнице), 1994 года рождения, уроженец города Алматы. В органах внутренних дел служил с 2016 года. Женат, воспитывал дочь (1 месяц)", - рассказали в полиции о погибших.

Руководство и личный состав департамента полиции города Алматы скорбит вместе с родными погибших при исполнении служебных обязанностей коллег и выражает глубокое соболезнование их семьям.

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