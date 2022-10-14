Смертельное ДТП с участием автобуса и "Газели" произошло в Туркестане

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Конаев. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера около 17.30 в Енбекшиказахском районе Алматинской области произошло ДТП с участием автомашин Mercedes и Subaru, в котором 6 человек погибли и 4 травмированы.

По предварительным данным, 28-летний водитель Mercedes на 69-м км трассы Алматы - Кокпек - Коктал, выехав на полосу встречного движения, допустил касательное столкновение с транспортным средством Subaru, далее, потеряв управление, врезался в дерево на обочине дороги", - сообщает Polisia.kz .

По данным полиции, на месте происшествия погибли 6 человек, находившихся в автомашине Mercedes, 4 из которых несовершеннолетние. Ещe 4 пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Отметим, что в автомашине Mercedes 1992 года выпуска находились 10 человек, 7 из которых несовершеннолетние.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.