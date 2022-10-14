Смертельное ДТП с участием автобуса и "Газели" произошло в Туркестане

Фото: Polisia.kz
Туркестан. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане 13 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и "Газели", сообщает Polisia.kz.
Примерно 08.00 на трассе Самара - Шымкент столкнулись автомашина "Газель" и пассажирский автобус Yutong. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался один из пассажиров автобуса. Еще пятеро доставлены в больницу с различными травмами", - проинформировали в полиции.
Данный факт зарегистрировали по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
Назначены экспертизы. Водитель "Газели", выехавший на встречную полосу, задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Алматы водитель пассажирского автобуса врезался в жилой дом, есть пострадавшие.